Ferrari, Lamborghini & Co. rasen von Passau Richtung München

Von: Johannes Welte

Teilen

Die Polizei stoppte ein mutmaßliches illegales Autorennen 2019 bei Wismar. © Bernd Wüstneck/dpa

Eine Kolonne PS-starker Sportwagen sorgte auf der A3 und der B12 von Passau Richtung München für Aufregung. Waghalsige und gefährliche Fahrmanöver riefen die Polizei auf den Plan - nicht zum ersten Mal.

Knallbunt lackierte Ferraris, Lamborghinis, McLarens und Porsches rasen auf der A3 und B12 durch Passau und weiter Richtung München: Anrufer meldeten am Freitagnachmittag „eine Kolonne von auffälligen Supersportwagen“ der Polizei. Die in Tschechien zugelassenen Sportautos würden trotz Gegenverkehrs gefährlich überholen und zu schnell fahren. Ein BMW-Fahrer habe bremsen und rechts fahren müssen, um eine Kollision zu vermeiden. Verkehrsteilnehmer nahmen Videos von dem Rennen auf, die Polizei konnte die Raser aber nicht finden.

Zuerst fielen die Boliden Passanten in den Innenstadt von Waldkirchen (Kreis Freyung-Grafenau) auf, bevor sie weiter südlich in Salzweg nördlich von Passau auffielen. Dann ging es durch Passau und schließlich über die A3 bis Pocking, bevor es auf der B12 Richtung München weiter ging.

Im Mai 2019 gab es einen ähnlichen Vorfall in der Region: 80 Autos der gleichen Marken wurden bei Straubing, Landshut und Eggenfelden gesichtet – sie fielen ebenfalls durch lebensgefährliche Fahrmanöver auf. Polizeibeamte kontrollierten später acht in Tschechien zugelassene Sportwagen in Kraiburg (Kreis Mühldorf). Die Fahrer sagten, dass sie an einer Rallye eines tschechischen Veranstalters teilnähmen, bei der man GPS-Koordinaten anfahre.

Damals prüfte die Polizei einen Zusammenhang mit einer großen Autorundfahrt: Der „Eurorally“, die damals von Oslo über Kiel nach Prag führte. Es gab es eine Großkontrolle der Polizei, nachdem die Teilnehmer mit Geschwindigkeiten von über 250 km/h aufgefallen waren. Fuhren die Teilnehmer damals von Prag weiter nach Niederbayern? Auch dieses Jahr findet die Eurorally statt: vom 1. bis 5. Juni von Karlstad (Schweden) nach Warschau. Waren es in Niederbayern dieses Mal Autofans die für die diesjährige Eurorally Fahrt trainierten?.