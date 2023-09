Psychischer Ausnahmezustand: Rentner bedroht seine Familie mit einer Schusswaffe

Von: Elisa Buhrke

Die Polizei musste mit einer Spezialeinheit anrücken, um den 72-Jährigen Rentner in Karlshuld festzunehmen. © Vifogra

Ein 72-Jähriger hat in Karlshuld gedroht, sich und seine Familie mit einer Schusswaffe zu verletzen. Die Polizei rückte mit einer Spezialeinheit an und wies den Mann in eine Klinik ein.

Karlshuld - In einem Einfamilienhaus in Karlshuld (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) kam es am Samstagnachmittag, 2. September, zu einem dramatischen Polizeieinsatz: Ein 72-jähriger Mann hatte gedroht, sich selbst und Familienangehörige mit einer Schusswaffe zu verletzen. Die Polizei wurde kurz nach 14 Uhr über die bedrohliche Situation informiert, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilt.

Bei Eintreffen der Beamten der Polizeiinspektion Neuburg a. d. Donau befand sich der Mann alleine mit der Waffe in einem Zimmer des Hauses. Der Bereich um das Gebäude wurde umgehend abgesperrt und Vorkehrungen für Verhandlungen sowie einen möglichen Zugriff getroffen.

Rentner bedroht seine Familie mit Schusswaffe – Polizei weist ihn in Klinik ein

Gegen 17 Uhr konnte der 72-Jährige, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, durch eine Spezialeinheit der Polizei vorläufig festgenommen werden. Die Beamten sicherten eine Schusswaffe. Im Anschluss wurde der Mann in eine Klinik eingewiesen.

