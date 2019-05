Nach Hausbrand in Pürgen: Bewohner wird tot aufgefunden - verursachte eine Kerze das Feuer? 

Der Bewohner eines Einfamilienhauses in Pürgen kam bei einem dramatischen Hausbrand ums Leben. Nun wird die Brandursache ermittelt.

Pürgen - Ein dramatisches Großfeuer ereignete sich am Mittwochabend in Pürgen, im Ortsteil Ummendorf. Anwohner bemerkten Rauch über dem Anwesen eines 71-Jährigen, Feuerwehr und Polizei wurden verständigt. Wie die Polizei noch am Abend erklärte, griffen die Flammen rasch auf das gesamte, etwas ältere Wohnhaus über. Obwohl die Einsatzkräfte bereits gegen 21 Uhr benachrichtigt wurden, stand das Anwesen gegen elf Uhr noch immer Brand.

Polizei ermittelt nun - Bewohner konnte nur noch tot geborgen werden

Der 71-jährige Besitzer des Anwesens wurde im Erdgeschoss aufgefunden und konnte nur tot geborgen werden. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck nahm die Ermittlungen zur Klärung der Brand- bzw. Todesursache vor Ort auf. Aus der vorläufigen Leichenschau ergaben sich bislang keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden. Die Anordnung einer Abduktion wird im Laufe des morgigen Tages in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft entschieden.

Obwohl die genaue Brandursache noch nicht geklärt ist, erklärt die Polizei in einer offiziellen Presseinformation: „Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte das Anwesen keinen Strom mehr und wurde vom alleinstehenden Bewohner deshalb mit Kerzen beleuchtet.“ Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

