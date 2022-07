Quad von abbiegendem Audi erwischt – Fahrer erleidet tödliche Verletzungen

Von: Thomas Eldersch

Teilen

Bei einem Quad-Unfall bei Schweinfurt kam ein Mann ums Leben. © NEWS5 / Merzbach

Ein Audifahrer sah am Montagabend bei Schweinfurt einen Quad-Fahrer zu spät und stieß mit ihm zusammen. Der Unfall endete mit einem Toten.

Schweinfurt – Ein illegaler Überholvorgang kostet einen 53-jährigen Quad-Fahrer wohl das Leben. An der Auffahrt zur A70 bei Schweinfurt krachte ein Audi in das Gefährt und der Fahrer wurde dabei schwerst verletzt. Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen des Unfalls.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Tödlicher Unfall bei Schweinfurt: Audifahrer übersieht beim Abbiegen Quad

Der Unfall ereignete sich am Montagabend gegen 21.50 Uhr. Ein 24-jähriger Audifahrer war auf der Hafenstraße stadtauswärts unterwegs und wollte links auf die Auffahrt zur A70 abbiegen. Zeugen sagten im Anschluss bei der Polizei aus, dass zum gleichen Zeitpunkt der 53-jährige Quad-Fahrer einen vor ihn fahrenden VW rechts überholt haben soll. Aufgrund des Überholvorgangs hat der Audifahrer den Mann und sein Gefährt wohl erst zu spät oder gar nicht gesehen. Es kam zum Zusammenstoß, schreibt die Polizei Unterfranken.

Der aus dem Landkreis Schweinfurt stammende Quad-Fahrer wurde bei dem Unfall schwerst verletzt. Hinzugerufene Rettungskräfte und ein Notarzt kämpften vor Ort noch um das Leben des 53-Jährigen. Es half jedoch nichts mehr, der Mann starb noch am Unfallort. Der 24-jährige Audifahrer, der ebenfalls aus dem Landkreis Schweinfurt stammt, wurde auch verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gefahren.

Quad bei Schweinfurt angefahren: Hafenstraße für Unfallaufnahme gesperrt

Zur Unfallaufnahme kamen Einsatzkräfte der Polizeiinspektionen Schweinfurt und der Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck. Sie versuchten den Unfallhergang genau zu rekonstruieren und wurden dabei von einem von der Staatsanwaltschaft beauftragten Gutachter unterstützt. Die örtliche Feuerwehr half, die Unfallstelle abzusichern. Für die Unfallaufnahme war die Hafenstraße über einen längeren Zeitraum komplett gesperrt. (tel)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.