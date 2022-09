Mädchen aus Bayern erhält Brief von der Queen - abgeschickt am Tag vor dem Tod der Monarchin

Von: Katarina Amtmann

Ein Mädchen aus Bayern hat Post von der Queen bekommen. © IMAGO / Action Pictures / Daniel LEAL / AFP (Collage: Merkur.de)

Helena aus Bayern hat einen Brief von Queen Elizabeth II. bekommen. Der Brief wurde einen Tag vor dem Tod der Monarchin abgeschickt.

Deggendorf - Das junge Mädchen dürfte nicht schlecht gestaunt haben, als es in Deggendorf in seinen Briefkasten geschaut hat. Die achtjährige Helena aus Bayern erhielt einen Brief von Queen Elizabeth II - abgeschickt kurz vor dem Tod der 96-jährigen Monarchin.

Mädchen aus Bayern erhält nach Tod der Queen einen Brief der Monarchin

Wie die Passauer Neue Presse berichtet, war der Brief eine Antwort auf die Glückwunschkarte des Mädchens zum Platinum-Jubilee - dem 70. jährigen Thronjubiläum, das im Juni 2022 gefeiert wurde. Abgeschickt wurde der Brief aus England einen Tag vor dem Tod von Queen Elizabeth II.

Mädchen aus Bayern erhält Queen-Brief - Antwort auf Glückwunschkarte

Das Mädchen hatte die Glückwunschkarte mit viel Liebe gestaltet, unter anderem mit einer Zeichnung der Lieblingshunde der Queen (Corgis). Das Kuvert hatte der kleine Royal-Fan mit zahlreichen Blumen verziert. Die Glückwünsche hat Helena auf Englisch verfasst, wie die PNP weiter berichtet. Immerhin ist der Vater gebürtiger Engländer und die Mama Englisch-Lehrerin.

Als Antwort bekam das Mädchen nun eine originale Jubliäumskarte mit zwei Bildern der Queen. (kam)

