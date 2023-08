Gewässer unter Naturschutz, Wald seit über 100 Jahren unberührt: Forscher erkunden geheimnisvollen Rachelsee

Von: Felix Herz

Teilen

Er ist der stillste Bayerwaldsee und wird nun von Forschungstauchern erkundet: der Rachelsee. Sie wollen einen Blick auf die Unterwasserwelt werfen.

Der Rachelsee liegt unweit der Deutsch-Tschechischen Grenze in der Nähe des Großen Rachels, dem höchsten Berg des Nationalparks Bayerischer Wald. Und er bietet spannende Rahmenbedingungen: Die Natur rund um den Rachelsee ist seit mehr als 100 Jahren unberührt, der See selbst steht seit 1918 unter Naturschutz. Jetzt soll der Rachelsee von Forschern genauer unter die Lupe genommen werden.

Forscher tauchen in den Rachelsee – und untersuchen die Unterwasserwelt

Laut BR ist der Rachelsee im niederbayerischen Landkreis Freyung-Grafenau der mit Wasser gefüllte Rest eines Gletscherkars, er speist sich aus Quellen rund um den Großen Rachel, der keinen Kilometer weit entfernt liegt. Im Rachelsee leben kaum Tiere – er ist seit Jahren stark dem sauren Regen ausgesetzt, schreibt der BR. Nun sollen aber Forschungstaucher im Auftrag des Landesamtes für Umwelt einen genaueren Blick auf den See werfen.

Der Rachelsee im Bayerischen Wald soll von Forschern untersucht werden – Der Fokus liegt dabei auf den Unterwasserpflanzen. © Hohlfeld / IMAGO

Dazu nutzen die Wissenschaftler auch Stand-Up-Paddle-Boards, die in dem See eigentlich verboten sind. Sie dienen dem Tragen von Ausrüstung und als Rettungsinsel im Falle von Not im Wasser.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Rachelsee als Forschungsobjekt – Biologen untersuchen Unterwasserpflanzen

Ziel des Forschungseinsatzes ist die Unterwasserwelt des Rachelsees. Dort sollen die Biologen dem BR zufolge die Pflanzenwelt untersuchen und mittels Stichproben untersuchen, ob die jeweilige Art selten, häufig oder massenhaft vorkommt. Im Zuge dessen soll der See auch auf eingewanderte Arten hin untersucht werden. (fhz)

Bayern von oben: 10 eindrucksvolle Aufnahmen, die den Freistaat von seiner schönsten Seite zeigen Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.