Radfahrer stirbt in Oberbayern: Autofahrerin und Biker dringend als Zeugen gesucht

Von: Katarina Amtmann

Ein Radfahrer starb bei einem Sturz im Landkreis Rosenheim. Nun hofft die Polizei auf Zeugenaussagen und sucht insbesondere einen Biker und eine Autofahrerin.

Rott am Inn - Am Freitagmorgen, 16. Juni, ereignete sich in der Bahnhofstraße in Rott am Inn (Landkreis Rosenheim) ein schwerer Unfall, bei dem ein Fahrradfahrer starb. Der 83-jährige Wasserburger war um 8.57 Uhr in der Bahnhofstraße mit seinem Fahrrad gestürzt.

Der Sturz ereignete sich kurz nach der Einmündung in den Leitenweg, während der Fahrradfahrer die Bahnhofstraße von der Ortsmitte kommend bergab in Richtung Bahnhof fuhr. Obwohl er einen Fahrradhelm trug, erlitt der Mann schwerste Verletzungen, denen er später im Krankenhaus erlag.

Unfall in Oberbayern: Radfahrer stirbt - Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Wasserburg am Inn hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Zur Klärung der Umstände wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Um den genauen Ablauf des Unfalls zu rekonstruieren, bittet die Polizei dringend um Zeugenaussagen. Insbesondere werden zwei bisher unbekannte Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Zum einen handelt es sich um einen Motorradfahrer, der den Radfahrer unmittelbar vor dem Sturz überholt haben soll. Zum anderen wird eine Autofahrerin gesucht, die für kurze Zeit an der Unfallstelle anwesend gewesen sein soll.

Nach Unfall in Oberbayern: Polizei bittet Zeugen, sich zu melden

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum genauen Hergang des Unfalls machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08071/9177-0 bei der Polizeiinspektion Wasserburg am Inn zu melden. (kam)

