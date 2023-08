Radfahrerin stürzt: Passant eilt sofort zu Hilfe – doch Frau stirbt noch vor Ort

Von: Katarina Amtmann

Eine Frau fiel von ihrem Fahrrad und blieb regungslos liegen. Ein Passant leistete Erste Hilfe, bis der Rettungsdienst eintraf, doch die Frau starb.

Neunkirchen am Brand – In Neunkirchen am Brand (Landkreis Forchheim) ereignete sich am Montag, 14. August, ein tragischer Unfall, bei dem eine 72-jährige Frau ums Leben kam. Gegen 10.45 Uhr stürzte die Frau mit ihrem Fahrrad in der Weingasse und blieb regungslos am Boden liegen. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Neunkirchen im Landkreis Forchheim: Radfahrerin stürzt und stirbt

Ein aufmerksamer Passant leistete erste Hilfe, bis die Polizei Forchheim und der Rettungsdienst am Unfallort eintrafen. Trotz der sofortigen Reanimationsversuche konnte das Leben der Frau nicht gerettet werden, sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Die genaue Ursache des tragischen Sturzes ist bislang unklar und wird derzeit im Rahmen einer rechtsmedizinischen Untersuchung ermittelt. Die Beamten vor Ort schließen nach ihren bisherigen Erkenntnissen ein Fremdverschulden als Ursache des Unfalls aus. (kam)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.