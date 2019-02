Lange Sendepause: Große Veränderung im Team der Frühaufdreher von Bayern 3

Von Montag bis Freitag sind die Frühaufdreher auf Bayern 3 zu hören. Doch auf Bayern-3-Fans kommt jetzt eine große Veränderung zu: Ein Moderator verabschiedet sich.

München - Die Hörer haben sich an die drei Stimmen gewöhnt, am Montag werden sich einige wundern: Bei den Frühaufdrehern von Bayern 3 wird sich einiges ändern! Moderatorin Simone Faust erwartet ein Baby und „tauscht Mikrofon gegen Babyfon“, wie der Radiosender mitteilt. Wie lange die Moderatorin eine Sendepause einlegen wird, ist noch nicht klar.

Schock-Nachricht für Fans der Frühaufdreher

Faust freue sich jetzt auf ihre Babypause. „Aber ich komme auf jeden Fall zurück“, wird sie in einer Mitteilung des Radiosenders zitiert. Moderieren sei ihr Traumjob und Bayern 3 ihr zweites Zuhause.

Für mehr als eineinhalb Jahre moderierte sie gemeinsam mit Sebastian Winkler und Philipp Kleininger die Morningshow. Daher habe sie sich bereits an das frühe Aufstehen sowie kürzere Nächte gewöhnt.

Veränderung bei den Bayern-3-Frühaufdrehern: Sie wird Nachfolgerin von Simone Faust

Eine Nachfolgerin für Simone Faust steht bereits fest: Steffi Fischer wird die Moderatorin bei den Bayern-3-Frühaufdrehern vertreten. Und das bereits ab 4. Februar. Fischer ist bereits Mutter. „Simone geht in die Babypause, ich komme aus der Babypause - wir machen quasi Abklatsch und es passt einfach perfekt“, so Fischer in der Mitteilung. Und: „Ich werde alles geben, um Simone würdig zu vertreten und wünsche ihr das Allerbeste!“

