Nach Einbruch bei Thomas Müller während Champions League: Polizei schnappt Räuber in Portugal

Von: Carina Zimniok

Erfolgreiche Sportler: Lisa Müller ist Dressurreiterin, Thomas Müller Fußballer – zusammen züchten sie Pferde. © Imago

Vor knapp einem Jahr wurde Fußballstar Thomas Müller Opfer eines spektakulären Raubs: Diebe klauten Bargeld, Schmuck – und 17 wertvolle Uhren. Jetzt haben die Ermittler einen der Täter erwischt.

Otterfing – Dieser Einbruch war einer der größten Raubzüge in der Region in den vergangenen Jahren, „ein außergewöhnlicher Fall“ – das sagte vor knapp einem Jahr ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Tatsächlich: Der Rolex-Raub auf Gut Wettlkam bei Otterfing im Kreis Miesbach war spektakulär – nicht nur, weil das Opfer eine Berühmtheit ist: Thomas Müller, Star beim FC Bayern. Jetzt hat die Polizei einen der Täter geschnappt.

Einbruch während Champions League Spiel: Täter flüchten unerkannt

13. September 2022: Müller hat an diesem Dienstag Geburtstag, er wird 33 Jahre alt. Am Abend steht er auf dem Platz, der FC Bayern spielt in der Allianz Arena gegen Barcelona, Champions League. Während des Spiels, gegen 22 Uhr, geht über eine Alarmzentrale bei der Polizeiinspektion Holzkirchen ein. Einbruch auf Gut Wettlkam, Gemeinde Otterfing. Mehrere Streifen rasten zu dem Anwesen, auf dem der Fußballstar mit seiner Frau Lisa eine Pferdezucht betreibt.

Als die erste Streife eintrifft, flüchten mindestens zwei Täter durch den Garten auf ein angrenzendes Feld. Sie entkommen mit einer satten Beute. 17 Luxusuhren, darunter einige Exemplare der Marke „Rolex“, die Müller gerne in seiner Freizeit trägt. Allein die Uhren sollen über 500 000 Euro wert sein. Schmuck von Lisa Müller. Weitere Wertgegenstände und Bargeld. Die Fahndung läuft mit Hochdruck an, die Polizei setzt Spürhunde und einen Hubschrauber ein.

Der Weiler Wettlkam gehört zur Gemeinde Otterfing. Hier haben die Müllers ihr Gestüt. © Plettenberg

Auch DNA-Spuren wurden gesichert – und diese Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizei Miesbach führte nun offenbar zum Erfolg: Wie die Bild berichtet, wurde einer der Tatverdächtigen vergangene Woche in Lissabon, Portugal, gefasst. Es handle sich um den Serben Nove N., der in Neapel geboren wurde. Zielfahnder waren dem 24-Jährigen, für den es einen europäischen Haftbefehl gab, offenbar schon seit vorigem Jahr auf der Spur.

„Laufendes Verfahren“: Festnahme in Portugal Zeichen für gute Zusammenarbeit

Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in Rosenheim will zu dem Fall offiziell nichts sagen. „Das ist ein laufendes Verfahren“, sagt Sprecher Stefan Sonntag. „Die Ermittlungen sind längst nicht abgeschlossen.“ Andrea Grape von der Staatsanwaltschaft München II sagt: „Wir führen die Ermittlungen und haben die Auslieferung beantragt.“ Details zum Fall kann sie nicht verraten – die Festnahme in Portugal zeige aber, dass die Zusammenarbeit der Behörden in Europa gut funktioniere.

Während Thomas Müller (Mitte) in der Allianz Arena gegen Barcelona spielte, schlugen die Diebe zu. © IMAGO/Marcio Machado

Thomas Müller äußerte sich zur Festnahme nicht. Auch am Tag nach dem Raub veröffentlichte er damals nur ein Jubelbild von sich: „Was für ein tolles Geburtstagsgeschenk!“ Der FC Bayern hatte 2:0 gegen Barcelona gewonnen.

