Rallye-WM 2023 in Bayern: Heftige Kritik von Grünenpolitiker an Motorsportevent

Von: Jannis Gogolin

Viel Dreck und Kritik wirbelt die Rallye-WM 2023 auf. Gegner des Autorennens finden so ein Event während einer Energie- und Umweltkrise „aus der Zeit gefallen“. © M-Sport Ford

Ein Mega-Event des Motorsports in Deutschland erfährt viel Kritik. Besonders in Passau, dem Endziel der Rallye-WM 2023, formiert sich großer Protest.

Passau – Die Rallye-Weltmeisterschaft soll 2023 mit einem Lauf auch in Deutschland stattfinden. Vom 26. bis 29. Oktober hat der Automobil-Weltverband FIA zum 58. Mal ein Rennen im Länder-Dreieck Tschechien, Österreich und Deutschland vorgesehen – Zieleinlauf soll in Passau sein. Dort regt sich Widerstand gegen das Motorsportevent. „Nicht zeitgemäß“, findet der Grünen-Politiker Eike Hallitzky die Pläne. Er hofft, das Rallye-Rennen doch noch verhindern zu können. Während bei der Formel 1 die Rennautos auf eigens gebauten Asphalt-Strecken um die Wette fahren, kämpfen Rallye-Fahrer auf normalen Straßen, Feld- oder auch Waldwegen um die beste Zeit. Neben dem zentraleuropäischen Länder-Dreieck umfasst die Rallye zwölf weitere Etappen, so auch in Japan, Kroatien, Finnland oder Kenia.

Rallye-WM 2023: Protest an Motorsport-Rennen in Niederbayern – Resolution im Kreistag scheitert

Bereits im Oktober habe seine Partei dem Passauer Kreistag einen Dringlichkeitsantrag für eine Resolution vorgelegt, mit dem sich der Kreistag gegen die Durchführung eines WM-Laufes hätte aussprechen sollen. Aber, so sagt Hallitzky, Landrat Raimund Kneidinger habe die Dringlichkeit des Antrags durch seinen Juristen verneinen lassen. „Die Mehrheit des Kreistages folgte lammfromm und ohne Nachfrage dessen Erklärung.“ Hallitzky spricht von Jubel über die Rallye-WM im Passauer Landratsamt und Rathaus, und der sei „in geradezu absurder Weise aus der Zeit gefallen“.

Grünen-Politiker befürchtet Umweltverschmutzung, Sprit-Verschwendung und Schäden an der Natur

Ein solches Rennen widerspreche der Nachhaltigkeitsstrategie des Landkreises und dessen Vorbildfunktion. Steigende Energiepreise und Energieknappheit träfen viele Menschen und Betriebe hart, teilweise existenziell, mahnt Hallitzky an. Deshalb sei es „die verdammte Pflicht des Landrates und des Kreistags“, für eine Einsparung fossiler Energieträger statt für eine symbolträchtige Verschwendung wie bei einer Rallye zu werben - auch wenn dabei Hybridfahrzeuge im Einsatz seien. Außerdem bedeute das Rennen meist Schäden an Bäumen entlang der Strecke und für die Bürger Lärm und Straßensperrungen. Karl Haberzettl vom Bund Naturschutz Bayern ist gleicher Meinung. Er spricht laut eines Artikels auf br.de von einer „Volksbelustigung mit enormem Energieverbrauch“.

CSU-Landrat verteidigt Rallye-WM – Motorsport überwindet Grenzen

Landrat Kneidinger (CSU) teilte der Deutschen Presse-Agentur mit: dass schon die ADAC-Drei-Städte-Rallye seit 1963 gezeigt habe, wie der Sport Grenzen überwinden könne. Mit diesem völkerverbindenden Drei-Länder-Ansatz könne dies in der Region „sogar im Rahmen eines Rallye-Weltmeisterschaftslaufes“ gezeigt werden.

Rallyesport habe im Landkreis Passau eine lange Tradition, so der Landrat. „Durch den nachhaltigen Ansatz dieses Konzepts sind wir der Meinung, dass dieser nach wie vor seine Berechtigung hat.“ Motorsport sei auch Ideengeber und Antrieb für Innovationen. Im Motorsport kämen neue Antriebsformen zum Einsatz und würden Erfahrungen gesammelt, was die Praxistauglichkeit neuer Techniken angehe. So stellte Porsche kürzlich zwei geländegängige Sportwägen der Reihe 911 vor.

Motorsport-Gegner hoffen auf Absage des Motorsport-Events: „Leben heute in einer anderen Zeit“

Die Durchführung des WM-Laufes - neben dem Landkreis Passau wäre auch der Landkreis Freyung-Grafenau involviert - soll in einer der nächsten Kreistagssitzungen auf die Tagesordnung kommen, fordert Grünen-Politiker Hallitzky. Einem Sprecher des Landratsamtes zufolge ist das auch vorgesehen.

Hallitzky setzt auf ein Umdenken der Kreisräte, damit der Lauf möglicherweise noch abgesagt werden könnte. Selbst jene, die sich in früheren Zeiten begeistert die Rallye Dakar angeschaut hätten, „müssen doch längst begriffen haben: Wir leben heute in einer anderen Zeit!“. Aber es gebe eben immer noch „eine große Liebe vieler Männer zu heulenden Motoren“. (dpa/lby)