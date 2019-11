Urlauber stecken in brüchigem Gelände fest - Retter brauchen mehrere Versuche

Zwei Urlauber aus Sachsen saßen am Teufelskopf fest - es folgte ein komplizierte Rettungsaktion.

Es droht eine kalte Nacht am Berg

von Katarina Amtmann schließen

Zwei Urlauber saßen am Donnerstag (21. November) am Teufelskopf bei Ramsau fest. Für die Retter begann ein komplizierter Einsatz - es drohte eine bitterkalte Nacht am Berg.