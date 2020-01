Skitourengeher verprügelt Pistenraupenfahrer - nun ermittelt die Polizei

Schade, dass in der heutigen Zeit ein vernünftiges, friedliches Miteinander nicht mehr möglich ist. Wann sollen denn bitte die Pistenraupenfahrer ihre Arbeit machen, um niemanden über den Haufen zu fahren. Es geht nichts mehr ohne Verbote, weil die Leute immer unvernünftiger werden. Als ich vor 30 Jahren auf den Skipisten unterwegs war, war es selbstverständlich, dass man ab 20.00 Uhr nichts mehr auf der Piste verloren hatte, eben wegen der Pistenraupen. Man wollte schließlich lebend wieder nach Hause kommen. Das sagte uns der gesunde Menschenverstand schon, dass man nachts nichts mehr auf der Piste verloren hatte. Dafür gab es dann Nachtskilauf auf extra frei gegebenen Pisten. Aber heute muss ja der besondere Kick her. Oh Herr schick Hirn.

Nicht nur auf den Straßen, jetzt gehts auch schon auf den Pisten los, dass man macht was man will. Nur das ist nichts neues, es fahren viele abseits von den öffentlichen Pisten und lösen dann Lawienen aus. Hauptsache man hat was getan was verboten ist.