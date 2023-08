Hier lohnt sich ein Besuch: Neun traumhafte Altstädte in Bayern

Von: Katarina Amtmann

Bayern hat zahlreiche schöne Altstädte zu bieten. Eine Übersicht über ausgewählte Städte und ihre Sehenswürdigkeiten gibt es hier.

München - Ein deutschlandweites Ranking unter Kleinstädten suchte nach den lebenswertesten Standorten. Das Ergebnis ist eindeutig: Vorne liegt Bayern. 23 der Top 30 liegen im Freistaat. Nicht nur Einheimische leben gerne hier, auch Touristen kommen zahlreich, um die Sehenswürdigkeiten zu besuchen und die schönen Altstädte zu besichtigen - ein Überblick über sehenswerte Altstädte in Bayern.

Liste der schönsten Altstädte in Bayern: Rothenburg ob der Tauber bietet Fachwerk und Museen

Auf der Liste der schönsten Altstädte Bayerns darf Rothenburg ob der Tauber nicht fehlen. Das Plönlein ist das wohl bekannteste Fotomotiv der mittelfränkischen Altstadt, aber auch der Rest der Kleinstadt strotzt nur so vor Fachwerkhäusern. Für viele ebenfalls ein Muss: Das ganzjährige geöffnete Weihnachtsmuseum sowie das mittelalterliche Kriminalmuseum.

Das Plönlein - das wohl bekannteste Fotomotiv in Rothenburg ob der Tauber. Die Kleinstadt aus Mittelfranken zieht mit ihrem mittelalterlichen Charme viele Touristen und Ausflüger an. © IMAGO / Wirestock

Kaiserburg und Dürer-Haus: Nürnberger Altstadt versprüht viel Charme

Nürnberg bietet ebenfalls eine schöne Altstadt mit zahlreichen Gassen und Straßen, die von Fachwerkhäusern gesäumt sind. Für Urlauber bietet sich neben dem Schlendern durch die Altstadt auch ein Besuch der Burg und des Albrecht-Dürer-Hauses an. Sehenswert sind ebenfalls die Lorenzkirche und der Handwerkerhof. Die mittelfränkische Stadt beherbergt auch zahlreiche Museen wie das Germanische Nationalmuseum und das Spielzeugmuseum.

Wir bleiben in Franken: Nürnberg hat ebenfalls eine schöne Altstadt zu bieten. Die Gassen und Straßen sind von Fachwerkhäusern gesäumt, wie hier die Weißgerbergasse. © IMAGO / imagebroker

Stadtmauer und Fachwerkhäuser: Sehenswerte Altstadt in Dinkelsbühl

Dinkelsbühl (Landkreis Ansbach) ist ebenfalls einen Besuch wert. Die Altstadt bietet Sehenswürdigkeiten wie das Nördlinger Tor und das Münster St. Georg. Es gibt zahlreiche Fachwerkhäuser, auch die Stadtmauer ist noch gut erhalten.

Die mittelfränkische Stadt Dinkelsbühl (Landkreis Ansbach) kann ebenfalls eine sehenswerte Altstadt vorweisen. © IMAGO/Peter Schickert

Bamberger Altstadt: Klein-Venedig, Dom und das Alte Rathaus

Weiter gehts in Franken: Bamberg zieht viele Touristen und Ausflügler an. Die oberfränkische Stadt bietet eine gemütliche Altstadt. Der Dom, das Alte Rathaus oder die Neue Residenz sind nur einige der Sehenswürdigkeiten. Ein Highlight ist sicher das ehemalige Fischerdorf am Fluss, das Klein-Venedig genannt wird.

Bamberg in Oberfranken zieht jedes Jahr viele Touristen an. Eines der Highlights ist sicher Klein-Venedig, eine ehemalige Fischersiedlung. © IMAGO/imageBROKER/Siegfried Kuttig

Sehenswertes Würzburg: Mehr als nur die Festung Marienberg

Eine der berühmtesten Sehenswürdigkeiten in Würzburg ist sicher die Festung Marienberg. Aber auch die unterfränkische Stadt hat eine schöne Altstadt, Spaziergänger können über die Alte Mainbrücke gehen und durch die Straßen schlendern.

Würzburg in Unterfranken hat ebenfalls eine sehenswerte Altstadt zu bieten. Die Alte Mainbrücke ist eine berühmte Sehenswürdigkeit. © IMAGO / Zoonar

Schöne Altstädte in Bayern: Weiden in der Oberpfalz

Auch die Oberpfalz hat schöne Altstädte zu bieten, so auch Weiden. Die Stadt liegt rund 100 Kilometer östlich von Nürnberg. Zu sehen gibt es dort unter anderem das Alte Rathaus, das aus dem 16. Jahrhundert stammt.

Weiden in der Oberpfalz hat ebenfalls eine idyllische Altstadt zu bieten. Auf dem Foto ist das Alte Rathaus zu sehen. © IMAGO / imagebroker

Stadt an der Donau: Auch Regensburg mit schöner Altstadt

Ebenfalls in der Oberpfalz liegt die Stadt Regensburg. Am bekanntesten ist wohl der Dom, der sich mitten in der Altstadt befindet. Wer durch die Gassen schlendert, gelangt sicher auch irgendwann zur Donau. Dann bietet sich auch ein kleiner Spaziergang über die bekannte Steinerne Brücke an.

Keine 100 Kilometer entfernt liegt Regensburg. Die Stadt in der Oberpfalz ist unter anderem bekannt für den Dom und die Steinerne Brücke. © IMAGO/Zoonar.com/Dirk Rueter

Drei-Flüsse-Stadt Passau: Naturschauspiel und historischer Dom

Passaus berühmtestes Wahrzeichen ist wohl der Dom St. Stephan. „Mit ihren 17.974 Pfeifen und 233 Registern gilt die Orgel im Passauer Dom als größte katholische Kirchenorgel der Welt und als die größte Orgel Europas“, heißt es dazu auf der Website der Stadt. Doch die niederbayerische Stadt hat auch eine idyllische Altstadt zu bieten. Wer zur Ortspitze läuft, kann außerdem ein Naturschauspiel sehen. Hier treffen die drei Flüsse Donau, Inn und Ilz aufeinander. Die Stadt wird deshalb auch Drei-Flüsse-Stadt genannt.

Beeindruckend ist auch der Dom St. Stephan. „Mit ihren 17.974 Pfeifen und 233 Registern gilt die Orgel im Passauer Dom als größte katholische Kirchenorgel der Welt und als die größte Orgel Europas“, heißt es dazu auf der Website der Stadt. © IMAGO/A. Tamboly

Schöne Altstadt in Berchtesgaden - und noch viel mehr Möglichkeiten

Berchtesgaden liegt im äußersten Südosten Bayerns und bietet eine gemütliche Altstadt. Wer schon mal im Berchtesgadener Land ist, kann auch Ausflüge in die Berge unternehmen. Wie Passau liegt die Stadt an der Grenze zu Österreich, auch dorthin bietet sich ein Tagestrip an.

Auch Berchtesgaden kann eine idyllische Altstadt vorweisen. Die Stadt liegt im äußersten Südosten Bayerns im Landkreis Berchtesgadener Land. © IMAGO / Panthermedia

