Kleinstadt-Ranking für Kurzurlaube in Deutschland – Oberbayerischer Ort auf Platz 1

Kurztrips und Ausflüge

Für einen Tages- und Kurzurlaub soll es keine bessere Kleinstadt als Burghausen geben. Das geht aus einem neuen Ranking für die günstigsten der lebenswertesten Reiseziele in Deutschland hervor.

Burghausen – Der Sommer ist für viele die Saison, um Urlaub zu machen. Wenn die Zeit oder das Budget aber keine lange Reise ermöglichen, bietet sich auch ein Kurztrip in Deutschland an. Die Online-Plattform Savoo erstellte ein Ranking für die günstigsten der lebenswertesten Kleinstädte in der Bundesrepublik für einen Urlaub. Eine bayerische Kleinstadt führt die Liste an.

+ Burghausen sichert sich den Spitzenplatz im Ranking. © IMAGO/imageBROKER/Gerhard Nixdorf

Günstige Parkplätze und längste Burg sichern den ersten Platz: Burghausen ganz oben im Ranking

Auf Platz eins der günstigsten der lebenswertesten Kleinstädte für einen Kurz- oder Tagesurlaub befindet sich Burghausen. Für das Ranking verglich die Plattform mehrere Aspekte. Diese waren die Anzahl der kostenlosen oder günstigen Sehenswürdigkeiten, Unterkünfte unter 100 Euro pro Nacht und der Tagestarifsatz für die Parkgebühren. Ebenfalls schaute sich Savoo die Anzahl an Instagram-Beiträgen an, die als Hashtag die jeweilige Kleinstadt hatten.

Urlaub in der Kleinstadt: Von Burghausen bis Schrobenhausen

Platz 1: Burghausen (Landkreis Altötting)

Platz 2: Schönefeld

Platz 3: Montabaur

Platz 4: Holzkirchen (Landkreis Miesbach)

Platz 5: Walldorf

Platz 6: Gilching (Landkreis Starnberg)

Platz 7: Künzelsau

Platz 8: Grünwald (Landkreis München)

Platz 9: Ismaning (Landkreis München)

Platz 10: Schrobenhausen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen)

Laut der Online-Plattform bietet Burghausen nur zwei Unterkünfte für unter 100 Euro pro Nacht an. Bezüglich der günstigen oder kostenlosen Sehenswürdigkeiten sticht Burghausen durch Qualität und nicht durch Quantität hervor. Die wohl bekannteste Sehenswürdigkeit der oberbayerischen Kleinstadt ist die Burg zu Burghausen. Die Kleinstadt im Landkreis Altötting kann mit 1051 Metern die längste Burg der Welt vorweisen.

Auf Instagram wurden mehr als 114.000 Beiträge unter dem Hashtag Burghausen gepostet. Die zweitmeisten Instagram-Beiträge konnte Montabaur in Rheinland-Pfalz mit rund 74.000 Posts vorweisen. Ebenfalls hob die Online-Plattform hervor, dass die Parkplätze in Burghausen völlig kostenlos sind, was der Kleinstadt den ersten Platz sicherte. Im Mai ging eine andere Auszeichnung an einen Ort in Oberbayern. Eichstätt wurde als die familienfreundlichste Kleinstadt Deutschlands ausgezeichnet.

Auf Platz zwei des Kleinstadt-Rankings befindet sich Schönefeld in Brandenburg. In der Auflistung stechen die 93 günstigen Attraktionen in der Kleinstadt hervor. Das Treppchen vollendet Montabaur in Rheinland-Pfalz auf Platz drei. Der Ort besticht im Ranking vor allem durch die hohe Anzahl an Instagram-Posts mit dem entsprechenden Hashtag.

Rubriklistenbild: © IMAGO/imageBROKER/Gerhard Nixdorf