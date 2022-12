Zweiter Fall in kürzester Zeit: Wieder geschützter Bach in Bayern beschädigt

Von: Katarina Amtmann

Der Rappenalpbach wurde durch nicht erlaubte Baggerarbeiten auf eineinhalb Kilometern Länge weitgehend zerstört. Jetzt gibt es den nächsten Fall in Bayern (Archivbild). © Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Ende November wurde der geschützte Rappenalpbach bei Oberstdorf durch nicht erlaubte Baggerarbeiten stellenweise zerstört. Nun gibt es den nächsten Fall.

Eggersheim - In einem Naturschutzgebiet in Oberfranken haben Unbekannte mit Baggern einen Bachlauf beschädigt. Der betroffene Eggerbach bei Eggolsheim im Landkreis Forchheim sei ein wichtiger Lebensraum für Tiere und Pflanzen und durch EU-Recht streng geschützt. Das teilten der Bund Naturschutz und der Landesbund für Vogelschutz am Montag, 12. Dezember, mit.

Baggerarbeiten beschädigen geschützten Bach in Oberfranken

Durch Baggerarbeiten sei das Gewässer auf einer Länge von rund 25 Metern zerstört worden. Die unbekannten Täter seien angezeigt worden.

Rappenalpbach bei Oberstdorf weitgehend zerstört

Erst Ende November hatten nicht erlaubte Baggerarbeiten am streng geschützten Rappenalpbach bei Oberstdorf (Landkreis Oberallgäu) für Aufsehen gesorgt. Der Wildbach war nach Angaben des Bundes Naturschutz und des Landratsamtes auf einer Länge von gut 1,6 Kilometern weitgehend zerstört worden. Die Polizei durchsuchte anschließend die Wohnung eines Tatverdächtigen und stellte sich auf lange Ermittlungen ein. Der Fall beschäftigte auch den Landtag in München.

Rappenalpbach: Umweltminister Glauber „froh über Ermittlungen der Staatsanwaltschaft“

„Da gibt es in Bayern noch viel Luft nach oben“: Politikern fordert mehr Personal für Naturschutzbehörden

Die Vorsitzende des Umweltausschusses im Landtag, Rosi Steinberger, forderte, die Naturschutzbehörden in Bayern mit mehr Personal auszustatten. Nur so könnten sie ihrem Kontrollauftrag nachkommen, sagte die Grünen-Politikerin. „Da gibt es in Bayern noch viel Luft nach oben.“ (kam/dpa)

