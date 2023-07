Großrazzia gegen Kinderpornografie in Bayern – Fallzahlen steigen seit 2019 rasant an

Von: Elisa Buhrke

Teilen

Bei der Razzia gegen Kinderpornographie in Bayern waren speziell ausgebildete Datenträgerspürhunde im Einsatz. (Symbolbild) © IMAGO / Justin Brosch

Mit „Operation Weckruf 2023“ hat am Dienstag eine bayernweite Razzia gegen Kinderpornographie stattgefunden. Polizei und Justiz ermitteln gegen 55 Beschuldigte.

München - Polizei und Justiz haben in Bayern eine Großrazzia gegen Kinderpornografie durchgeführt. Am Dienstag, 27. Juni, drangen sie unter Einsatz von Datenträgerspürhunden in 52 von 55 Gebäuden, für die Durchsuchungsbeschlüsse vorlagen, ein. Wie das bayerische Innenministerium am Mittwoch mitteilte, fand die Ermittlungsaktion „Operation Weckruf 2023“ in allen Regierungsbezirken statt.

Die Beschuldigten stehen unter Verdacht, kinderpornografische Inhalte besessen, erworben und bzw. oder verbreitet zu haben. Von insgesamt 55 mutmaßlichen Tätern im Alter zwischen 20 und 79 Jahren konnten die Ermittler drei nicht auffinden. Beteiligt waren etwa 270 Einsatzkräfte der Polizei.

Großrazzia der Polizei gegen Kinderpornografie

Es sei empfindlicher Schlag gegen die Täter gewesen, teilte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) mit. „In vielen Fällen ist den zumeist virtuellen Inhalten ein ganz realer schwerer Missbrauch von Kindern vorangegangen“, so Herrmann. „Polizei und Justiz werden deshalb den Kampf gegen Kinderpornografie und Kindesmissbrauch verstärkt fortsetzen.“ Laut Innenminister kann jede Durchsuchungsaktion neue Ermittlungsansätze ergeben, die potenziell neue Beschuldigte offenbaren. „Täter können sich nie in Sicherheit wiegen!“

Kinderpornografie ist in Deutschland illegal – und doch nehmen Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung solcher Inhalte stark zu. Nach Angaben der Polizei sind die Fallzahlen im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um rund 27 Prozent angestiegen. Als noch erschreckender wertet Herrmann die Zahlen mit Blick auf das Jahr 2019: Seitdem wurden mehr 270 Prozent mehr Fälle verzeichnet (2019: 1.735; 2021: 5.070; 2022: 6.460 Fälle). „Wir müssen deshalb alles unternehmen, um Kinderpornografie und den dahinterstehenden Kindesmissbrauch zu bekämpfen“, erklärte der Innenminister.

Täter durch IP-Adressen aufspüren: Politiker sollten „schleunigst ihre ideologischen Vorbehalte ablegen“

Herrmann übte auch Kritik an der bisherigen Politik von FDP und Grünen: Es sei unmöglich, dass Ermittler Hinweise auf Kindesmissbrauch nicht weiterverfolgen könnten, weil die dafür notwendigen Daten in Deutschland nicht mehr gespeichert seien. Dies widerspreche dem EuGH-Urteil vom September 2022, das die Sicherung von IP-Adressen ausdrücklich erlaubt.

„Über die Notwendigkeit der IP-Adressenspeicherung sind wir uns in der Innenministerkonferenz absolut einig“, befand Herrmann. „In der Bundesregierung sind FDP und Grüne gefordert, schleunigst ihre ideologischen Vorbehalte abzulegen und endlich die gesetzlichen Regelungen zu schaffen.“

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Datenträgerspürhunde bei der Suche nach Smartphones und USB-Sticks

Auch der Sicherung von strafrechtlich relevanten Datenträgern komme dabei eine besondere Rolle zu, betonte Herrmann. Dazu gehören unter anderem Smartphones, USB-Sticks, SIM-Karten und Laptops. „Die Bayerische Polizei bildet deshalb seit Februar 2021 als Pilotprojekt spezielle Datenträgerspürhunde aus“, so der CSU-Politiker. 13 bereits geprüfte Datenträgerspürhunde stehen derzeit zur Verfügung. Seit Dezember 2021 waren ebendiese Hunde im Freistaat bereits 138 Mal im Einsatz, wobei sie insgesamt 65 Beweismittel aufspürten. Die Hunde stellen laut Herrmann eine große Bereicherung dar: „Denn gerade im Kampf gegen Kinderpornographie haben es unsere Ermittler häufig mit gut versteckten Datenträgern zu tun.“

Koordiniert hatten die Razzia das Cybercrime-Dezernat des Bayerischen Landeskriminalamts und das Zentrum zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch im Internet (gehört zur Zentralstelle Cybercrime Bayern der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg).

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.