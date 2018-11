Auf Autohof: Polizei findet schwerst verletzten Lkw-Fahrer - und sucht einen bestimmten Zeugen

Am Autohof in Raubling wurde ein Mann schwer verletzt.

Ermittler haben einen Verdacht

Am Sonntag fand die Polizei auf einem Autohof in Raubling einen schwer verletzten Mann. Er schwebt in Lebensgefahr. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Nur eines haben die Ermittlungen schon ergeben.