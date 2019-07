Junge (13) will in See springen und reißt sich Unterarm ab - Chirurg spricht nach der Not-OP

Ein 13-jähriger Junge hat sich an einem Badesee nahe Raubling schwer verletzt. Er riss sich beim Sprung ins Wasser einen Unterarm ab.

Bei Raubling (Landkreis Rosenheim) ereignete sich am Donnerstag ein grausiger Unfall am Hochstraßer See.

Ein 13-Jähriger wollte von einem „Sprungbaum“ in den Badesee springen - und riss sich dabei einen Unterarm ab.

In einer zehnstündigen Operation in der Haunerschen Kinderklinik in München konnte sein Arm offenbar gerettet werden.

Update 27. Juli 2019: Das Oberbayerische Volksblatt hat nähere Informationen zum Unfall am Hochstraßer See. Wie die Tageszeitung erfuhr, wurden viele Badegäste Zeugen des Unfalls. Ein Kriseninterventionsteam betreute die Ersthelfer, meldet das OVB. Zwei seiner Freunde hätten sich sofort um den Schwerverletzten gekümmert, ein dritter Junge habe den abgetrennten Unterarm geborgen. Die Einsatzleiterin der Malteser Hilfsdienstes zeigte sich beeindruckt: „Das war eine Klasseleistung der Kameraden des Buben.“

Grausiger Unfall: Junge (13) will in See springen und reißt sich Arm ab - Ärzten gelingt Erstaunliches

Update vom 26. Juli, 15.49 Uhr: In einer fast zehnstündigen Operation haben Münchner Ärzte einem 13-Jährigen nach einem Badeunfall einen abgerissenen Unterarm wieder angenäht. Der Bub hatte am Hochstraßer See nahe Raubling (Landkreis Rosenheim) gespielt. „Der Junge hat sich wohl mit einem um den Arm geschlungenen Seil auf den See geschwungen, wollte loslassen, aber das Seil hat sich nicht gelöst, und durch sein eigenes Körpergewicht ist der Unterarm ausgerissen“, sagte Riccardo Giunta, Leiter des Hand-Trauma-Zentrums am Klinikum der LMU München, am Freitag nach der Operation.

„Derzeit haben wir eine sehr gute Durchblutung des replantierten Arms. Die Rekonstruktive Mikrochirurgie hat eine Wiederherstellung von Nerven- und Gefäßen möglich gemacht“, sagte Giunta. Die schnelle Replantation sei durch das reibungslose Zusammenspiel von Haunerscher Kinderklinik, Unfallchirurgie, Anästhesie und der Hand- und Plastischen Chirurgie am Klinikum der LMU möglich gewesen.

Auch der Junge und seine Freunde hatten nach dem dramatischen Unfall in fast unglaublicher Weise gehandelt. „Er ist dann selbst noch zu einem Kiosk gegangen, und Freunde haben den Arm wohl nachgebracht. Von dort wurde der Junge mit einem Rettungshubschrauber in das Dr. von Haunersche Kinderspital gebracht“, teilten dem Klinikum der LMU zufolge an der Rettung beteiligte Kinderärzte mit.

Schlimmer Badeunfall im Landkreis Rosenheim: Bub wird Arm abgerissen Zur Fotostrecke

Erstmeldung: Junge reißt sich bei Sprung in See Arm ab

Raubling - An einem Badesee nahe Raubling kam es am Donnerstag zu einem tragischen Unfall. Ein 13-Jähriger spielte am Hochstraßer See (Landkreis Rosenheim). Vermutlich sei ein Seil, das an einem Baum befestigt war, um seinen Arm gewickelt gewesen, als er ins Wasser springen wollte, sagte ein Polizeisprecher am Freitag auf Anfrage.

Schwerer Unfall an Raublinger See: Sprungbaum wird zum Verhängnis

Dem Jungen ist wohl ein „Sprungbaum“ zum Verhängnis geworden, das berichtet rosenheim24.de. An diesen sind kleine Bretter zum Klettern befestigt, an den Ästen befinden sich Seile. Dadurch können Badegäste über das Wasser schwingen, bevor sie sich in den See fallen lassen. Laut dem Bericht ist der Junge mit seinem Arm in einer Schlaufe hängen geblieben und hat sich dadurch den Arm abgerissen.

Raubling: Junge reißt sich Arm ab - Umstände sollen geklärt werden

Freunde und Zeugen zogen den Jungen aus dem Wasser, wie rosenheim24.de weiter schreibt. Der 13-Jährige wurde von Rettungssanitätern erstversorgt und anschließend per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Nun müssten erst die genauen Umstände des Unfalls geklärt werden. Nähere Angaben machte die Polizei auch aus Rücksicht auf den Jungen nicht.

