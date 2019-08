Ausflug im Video: Stier spaziert durch Baumarkt - direkt in die Grillabteilung

Am Samstag spazierte ein Stier in Raubling durch einen Baumarkt - direkt in die Grillabteilung. Im Schlepptau hatte er auch mehrere Kühe - sie warteten vor der Tür.

Raubling - Am Samstag schaute in einem Raublinger Baumarkt bei Rosenheim plötzlich ein Stier vorbei, wie der BR berichtet. Das Tier kam aber nicht alleine, sondern hatte auch noch mehrere Kühe im Schlepptau.

Raubling: Stier spaziert durch Baumarkt direkt in die Grillabteilung

Der Stier kam in den Baumarkt und spazierte durch den Kassenbereich erst einmal in die Grillabteilung. Dabei entstanden keine Schäden.

Gerhard, so der Name des Stiers, traf dort auf einen Mitarbeiter, der ihn dazu bringen konnte, den Baumarkt wieder zu verlassen. In der Zwischenzeit hatten sechs Polizisten die Kühe zusammengetrieben, die vor dem Baumarkt auf den Stier gewartet hatten, wie der BR berichtet.

Nach Ausflug in den Baumarkt: Besitzer holt Stier und Kühe ab

Alle Tiere wurden von Besitzer Tobias Blanc mit dem Viehwagen abgeholt, wie der BR berichtet. Wie sie von ihrer Weide weglaufen konnten, konnte der Landwirt nicht erklären.

