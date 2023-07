Raub von Keltengold im November: Festnahme wie im Action-Film

Von: Johannes Welte

Eine Festnahme wie aus einem Action-Krimi: Zivilbeamte haben in Schwerin die Manchinger Goldräuber mit schweren Waffen gestellt. Die Polizei bewacht die Grundstücke der Verdächtigen die ganze Nacht hindurch.

Update vom 20. Juli, 12.17 Uhr: Die Polizei kam dem Quartett durch DNA-Treffer auf die Spur. Ein Abgleich führte zu Treffern, die zu ähnlichen Einbrüchen in Verbrauchermärkte, ein Casino, eine Tankstelle und einen Geldautomatenführten - in Nienhagen bei Rostock , Pressath (Oberpfalz), Edermünde (Hessen), Winsen bei Hamburg, Heilsbronn bei Ansbach, Schwarzheide (Lausitz) und Krems in der Wachau (Österreich), die seit 2014 begangen wurden, passten. In Bad Aibling (Kreis Rosenheim) wurde 2015 in die KFZ-Zulassungsstelle eingebrochen. Überall wurden Alarmanlagen außer Gefecht gesetzt. Die Täter benutzten dazu einen Funk-Jammer - ein Störsender für Mobilfunk - oder kappten die Telefonleitungen in Verteilerkästen oder Häusern.

Ausgerüstet waren sie außerdem mit Tarn-Overalls, Sturmhauben, auffälligen Rücksäcken und immer mit baugleichen blauen Brecheisen, Schraubenziehern und Winkelschleifern. Die Soko „Oppidum“ des LKA fahndete nach Käufern dieser Gegenstände im Internet und kam so den Tätern auf die Spur. Es folgte eine Telefonüberwachung. Dabei stellte sich heraus, dass die Bande - alles deutsche Staatsangehörige - gerade dabei war, weitere Museen in Frankfurt am Main, Idar-Oberstein, Trier und Pforzheim für die nächsten Raubzüge auszukundschaften.

Offenbar waren sie nach dem - dank der schlechten Sicherheitsvorkehrungen - einfachen Raub in Manching auf den Geschmack bekommen, Museen zu plündern. Am Dienstag sollte dann eine Übergabe der Goldklumpen an der 42-Jährigen stattfinden - da griff die Polizei dann in Schwerin zu. Gegen die Verdächtigen erging Haftbefehl wegen schweren bandesmäßigen Einbruchs. Von Beruf sind sie Fernmeldetechniker, Buchhalter, Filialleiter im Einzelhandel und einer ist Angestellter einer Abbruchfirma.

Die große Frage ist; Wo sind die verbliebenen 3,2 Kilo Goldmünzen? Die Fahnder hoffen, diese noch unversehrt zu finden. Es laufen weitere Suchmaßnahmen, unter anderem werden Felder in der Umgebung von Schwerin derzeit mit Metallsonden abgesucht. Laut LKA könnten die Diebe den Rest des Schatzes wieder vergraben haben!

Update vom 20. Juli, 10.53 Uhr: Auf die Spur kam die Polizei der Sache durch Stemmeisen, eine Astschere und einen Seitenschneider, die ebenfalls im Pichler Weiher, der sich an der Auffahrt zur A9 befindet, lagen. Bei dem 43-Jährigen fand die Polizei eine Plastiktüte mit 18 Goldklumpen. Eine Analyse zeigte, dass das Gold in seiner Zusammensetzung dem Schatz entspricht. Das Gewicht beträgt rund ein Pfund, gefunden wurde also nur ein kleiner Teil, denn: das Keltengold wog 3,724 Kilo. Das könnte bedeuten, dass ein Großteil der Münzen noch intakt ist.

Hinten liegt die echte Münze, vorne das eingeschmolzene Gold. © Johannes Welte

Raub von Keltengold im November: Festnahme wie im Action-Film

Erstmeldung: Manching/Schwerin - Fahnder des Bayerischen Landeskriminalamtes haben offenbar die Räuber des Manchinger Goldschatzes gefasst. Im November waren knapp 500 über 2100 Jahre alte Goldmünzen in einem spektakulärem Einbruch aus dem Kelten Römer Museum in Manching bei Ingolstadt geraubt worden. Einzelheiten sollen heute bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben werden.

In diesem Kessel befanden sich die Goldmünzen. © Peter Kneffel/dpa

Keltengold aus Museum in Manching gestohlen: Teil des Schatzes eingeschmolzen

Nach gestern Abend aus Ermittlerkreisen durchgesickerten Infos ist zumindest ein Teil der Münzen teilweise eingeschmolzen worden. Die Verdächtigen stammen aus Mecklenburg-Vorpommern, der Hauptverdächtige ist 50 Jahre alt, die anderen 46, 43 und 42 Jahre alt. Sie sollen durch DNA-Treffer überführt worden sein.

Möglicherweise hatte die Polizei DNA-Spuren an zwei Stemmeisen und einem Strommessgerät sichergestellt, die sie kurz nach der Tat in einem Weiher bei Manching entdeckt hatten. Die Stemmeisen sollen zu den Einbruchspuren am Museum gepasst haben.

Polizei keilte Auto ein und ging mit Maschinenpistolen auf Insassen los

Bei dem Quartett handelt es sich nach unseren Informationen um eine einschlägig bekannte Profibande, laut LKA sind es keine Clanmitglieder. Der NDR berichtet, Passanten hätten gesehen, dass sie in Schwerin am Grünen Tal einen Polizeieinsatz beobachtet hättren, der mit den Festnahmen in Zusammenhang stehen könnte. Dabei hätten drei zivile Fahrzeuge ein weiteres Auto ausgebremst und eingekeilt. Mit Sturmhauben maskierte Polizisten seien im Einsatz gewesen, einige hätten Maschinenpistolen getragen.

Im benachbarten Ort Plate fanden am Dienstag und Mittwoch Hausdurchsuchungen statt. SVZ.de berichtet, dass die Polizei die Grundstücke die ganze Nacht bewacht hätte. Das sollte verhindern, dass Plünderer auf den Grundstücken nach zurückgebliebenen Goldmünzen suchen und dabei auch Spuren verwischen

