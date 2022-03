RB Salzburg reist mit „gutem Gefühl“ nach München

Österreichs Meister hat den Corona-Ausbruch in seinem Team bestens weggesteckt. Bei Salzburgs Generalprobe für das K.o.-Spiel gegen den FC Bayern zählt auch Nationalspieler Adeyemi zu den Torschützen.

Salzburg - Österreichs Fußball-Meister Red Bull Salzburg kann nach dem überstandenen Corona-Ausbruch in seiner Mannschaft mit viel Selbstvertrauen zum Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Bayern nach München reisen. Der Tabellenführer besiegte am Samstag in der österreichischen Bundesliga den Tabellenletzten SCR Altach locker mit 4:0 (3:0). Trainer Matthias Jaissle konnte nach der klaren Pausenführung etliche Wechsel vornehmen und so nach dem 1:1 im Hinspiel Kräfte für die große Aufgabe am Dienstag (21.00 Uhr) sparen.

„Wir haben uns vorgenommen, dass wir die Partie dominant und klar gestalten, auch ein Stück weit im Hinblick auf Dienstag“, resümierte Jaissle nach dem Heimsieg. „Nach dem Sieg haben wir ein gutes Gefühl. Jetzt geben wir gegen Bayern wieder Vollgas“, kündigte Offensivakteur Junior Adamu an.

Der Torschütze aus dem Hinspiel gegen die Bayern traf auch bei der Salzburger Generalprobe mit einem verwandelten Elfmeter-Nachschuss. Maximilian Wöber und Luka Sucic erhöhten noch vor der Pause auf 3:0. Der deutsche Nationalspieler und gebürtige Münchner Karim Adeyemi erhöhte kurz vor dem Abpfiff mit einem verwandelten Elfmeter.

Alle 17 Salzburger Akteure, die zuletzt von einem positiven Corona-Test betroffen gewesen waren, sind wieder einsatzfähig. „Die Jungs haben das nach dieser kuriosen Vorbereitung rund um Corona gut gemacht“, sagte Jaissle nach dem erfolgreichen Liga-Auftritt. dpa