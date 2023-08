Frau (49) bricht bei Bergtour zusammen: Ehemann versucht vergeblich, sie zu reanimieren

Von: Katarina Amtmann

Drei Wanderinnen aus München fanden die Frau und ihren Ehemann. Sie wählten den Notruf. Doch auch ein Notarzt konnte der 49-Jährigen nicht mehr helfen.

Berchtesgaden - Am Samstag, 19. August, ging gegen 12.45 Uhr ein Notruf vom Hochplateau der Reiter Alpe ein: Drei Wanderinnen aus München hatten in der Saugasse (Jettenberger Forst) rund zehn Gehminuten nordöstlich der Neuen Traunsteiner Hütte eine Tschechin (49) gefunden. Die Frau war nach dem Aufstieg über den Wachterlsteig plötzlich leblos zusammengebrochen, wie das Bayerische Rote Kreuz mitteilte. Die 49-Jährige wurde bereits von ihrem Mann wiederbelebt.

Eine 49-Jährige brach bei einer Bergtour und starb. © BRK BGL

49-Jährige stirbt bei Bergtour in Bayern - Notarzt kann nichts mehr für die Frau tun

Die drei Münchnerinnen forderten bei der Leitstelle Traunstein Bergwacht und Hubschrauber an und führten die Wiederbelebungsversuche fort. Der Traunsteiner Rettungshubschrauber „Christoph 14“ setzte einen Notarzt am Einsatzort ab „und flog dann zwei Bergretter vom Landeplatz der Wehrtechnischen Dienststelle Oberjettenberg in die Saugasse“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Gemeinsam mit dem Arzt versuchten sie, die Frau ins Leben zurückzuholen. Nach gut 20 Minuten mussten sie jedoch erfolglos aufgeben.

Der Hubschrauber flog den Ehemann und die Ersthelferinnen nach Oberjettenberg, wo der Kriseninterventionsdienst (KID) der Bergwacht sich weiter um sie kümmerte. Der Polizeihubschrauber „Edelweiß 3“ flog die Verstorbene ins Tal. (kam)

