Corona-Lockdown verschärft: Neue Regel ab Montag - das gilt jetzt in Bayern

Die Corona-Zahlen bleiben hoch, weshalb die Maßnahmen verschärft werden. Was gilt weiterhin, welche Regel kommt neu hinzu? Ein Überblick für Bayern.

Der Corona*-Lockdown gilt den ganzen Januar.

Am Montag tritt eine neue wichtige Regel in Kraft. Ein Überblick.

München - Seit Mitte Dezember befindet sich Deutschland im Lockdown.* Grund sind die hohen Corona*-Zahlen. Immer wieder beraten sich Kanzlerin Angela Merkel* und die Ministerpräsidenten der Länder über eine Verlängerung und Verschärfung der Corona*-Maßnahmen. Der aktuelle Lockdown gilt bis zum 31. Januar, doch bereits am Dienstag (19. Januar) kommt es erneut zu einem Corona-Gipfel. Dann droht eine erneute Verschärfung.

Was gilt aktuell in Bayern, welche Regel kommt am Montag neu hinzu? Ein Überblick.

Corona-Lockdown in Bayern: FFP2-Maskenpflicht - diese Regel gilt ab Montag

Neu ist die FFP2-Maskenpflicht. Diese gilt ab Montag (18. Januar). Alle Personen ab 15 Jahren müssen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und beim Einkaufen eine FFP2-Maske tragen. Diese schützt nicht nur das Umfeld, sondern auch den Träger selbst vor dem Coronavirus.* Für Bedürftige sollen 2,5 Millionen FFP2-Masken zur Verfügung gestellt werden.

Wie Ministerpräsident Markus Söder* bei einer Pressekonferenz angekündigt hat, sollen in der ersten Woche keine Bußgelder verhängt werden. Der CSU*-Chef bezeichnete dies als „Kulanzwoche“. Die FFP2-Maskenpflicht gilt außerdem nur für Kunden und nicht für Angestellte im Einzelhandel, wie auf der Internetseite des bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration zu lesen ist.

Corona-Lockdown in Bayern: Diese Regeln gelten seit dem 11. Januar

„Der Lockdown wird verlängert und an einigen Stellen vertieft“, erklärte Söder Anfang des Jahres bei einer Pressekonferenz. Die Maßnahmen wurden zunächst bis zum 31. Januar verlängert. Konkret heißt das:

Kontakte werden reduziert: Treffen sind nur noch mit maximal einer Person eines anderen Hausstandes gestattet - nicht mehr wie zuvor fünf Personen. Es gibt eine Ausnahme für Kinder bis einschließlich drei Jahren. Im Dezember waren noch Kinder bis 14 Jahren von den Kontaktbeschränkungen ausgenommen.

Treffen sind nur noch mit maximal einer Person eines anderen Hausstandes gestattet - nicht mehr wie zuvor fünf Personen. Es gibt eine Ausnahme für Kinder bis einschließlich drei Jahren. Im Dezember waren noch Kinder bis 14 Jahren von den ausgenommen. 15-Kilometer-Regel in Hotspots : Bewohner von Kreisen und Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz* von über 200 dürfen keine Tagesausflüge über einen Umkreis von 15 Kilometern hinaus mehr machen. Einkäufe sind davon ausgenommen.

: Bewohner von Kreisen und Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz* von über 200 dürfen keine Tagesausflüge über einen Umkreis von 15 Kilometern hinaus mehr machen. Einkäufe sind davon ausgenommen. Betriebskantinen werden geschlossen, wo immer die Arbeitsabläufe es zulassen. Erlaubt bleibt die Abgabe von mitnahmefähigen Speisen und Getränken. Verzehr vor Ort ist verboten.

Neben weiten Teilen des Handels, der Gastronomie und der Hotellerie bleiben auch die Schulen weiter geschlossen. Für Kindertagesstätten, Schüler der Stufen 1 bis 6, Förderschüler und Kinder mit Behinderungen soll eine Notbetreuung eingerichtet werden. Dabei werde nicht auf die Berufsgruppen der Eltern geschaut, wie Söder bei einer Pressekonferenz deutlich machte. Die Betreuung gelte für diejenigen, die es brauchen. In allen Schulen und Jahrgangsstufen soll Distanzunterricht angeboten werden.

Wir gehen bei Schulen und Kitas auf Nummer sicher. Bis Ende Januar gibt es keinen Präsenzunterricht, aber auch keine verlängerten Ferien. Wir setzen auf Distanzunterricht plus Notbetreuung, wer es braucht. Es geht um die Bildung und bestmöglichen Schutz für Schüler und Lehrer. — Markus Söder (@Markus_Soeder) January 6, 2021

Beim Corona*-Gipfel am Dienstag könnten Deutschland und damit auch Bayern allerdings schon die nächsten Einschränkungen drohen. Im Gespräch ist wohl eine noch schärfere Kontaktbeschränkung, also eine „Ein-Fester-Freund-Regel“. Man muss sich womöglich also bald festlegen, mit welchem Freund man sich während des Lockdowns trifft. An unterschiedlichen Tagen jeweils einen anderen Freund zu treffen wäre dann nicht mehr erlaubt. (kam) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

