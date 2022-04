Corona in Bayern: Inzidenz weiter im Sinkflug - Eine Region besonders betroffen

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Corona-Inzidenz in Bayern deutlich gesunken. Die Zahl der Corona-Toten hat hingegen kaum abgenommen. Der News-Ticker für Bayern.

Corona* in Bayern: Inzidenz sinkt weiter - Hotspot in Franken.

Inzidenz sinkt weiter - Hotspot in Franken. Corona-Regeln: Seit dem Wochenende keine Maskenpflicht mehr im Handel.*

Seit dem Wochenende keine Maskenpflicht mehr im Handel.* Corona-Tote: Weiterhin sterben täglich eine zweistellige Zahl an Menschen an den Folgen des Virus.

Weiterhin sterben täglich eine zweistellige Zahl an Menschen an den Folgen des Virus. Dieser Ticker zur Corona-Lage in Bayern wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 10. April, 8.55 Uhr: Die Corona-Inzidenz in Bayern befindet sich weiter im Sinkflug. Laut Angaben des RKIs liegt der Wert am Sonntagmorgen bei 1289,5. Zum Vergleich: Am Vortag lag die Inzidenz noch bei 1321,7.

Spitzenreiter im Freistaat ist derzeit der Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, mit einem Wert von 2459,7, gefolgt von Neumarkt in der Oberpfalz mit 2279,9. Die niedrigste Inzidenz weist derzeit der Landkreis Berchtesgadener Land mit 734,5 auf. Und für die bayerische Landeshauptstadt München wird ein Wert von 1.111,9 gemeldet.

Corona in Bayern: Weiter hohe Anzahl an Corona-Toten in Bayern

Update vom 9. April, 15.53 Uhr: Auch wenn die Corona-Zahlen in Bayern weiter sinken – wohl auch, weil sich weniger Menschen testen lassen – bleibt die Zahl der Verstorbenen hoch. So sterben täglich immer noch eine zweistellige Zahl an Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion. Am Samstag meldete das Robert Koch-Institut in Berlin im Vergleich zum Vortag einen Rückgang der Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 1380 auf 1321,7 Neuinfektionen. Gleichzeitig meldete das RKI 62 weitere Corona-Tote – im Vergleich zu den vergangenen Wochen war dies eine vergleichsweise hohe Zahl.

In absoluten Zahlen steckt sich in Bayern weiter täglich die Bevölkerung einer Kleinstadt mit dem Erreger an. Von Freitag auf Samstag waren es laut RKI 25.184 Neuinfektionen. Fachleute und auch die Gesundheitsbehörden gehen davon aus, dass zahlreiche Infektionen gar nicht mehr erfasst werden – weil die Gesundheitsämter stark belastet sind und nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur eine per PCR-Test nachgewiesene Infektion zählt in der Statistik.

Update vom 9. April, 10.46 Uhr: Gute Nachrichten zum Start ins Wochenende: Die Inzidenz in Bayern ist erneut gesunken. Am Samstagmorgen meldet das RKI einen Wert von 1321,7. Zum Vergleich: Am Vortag lag dieser noch bei 1383,2.

Corona in Bayern: Inzidenz sinkt - Weniger Schüler verpassen Präsenzunterricht

Weiterer Lichtblick: Auch die Zahl der bayerischen Schüler, die wegen Corona den Präsenzunterricht verpassen, ist deutlich gesunken. Stand Freitag waren es 3,48 Prozent der rund 1,6 Millionen Schüler, wie das Kultusministerium auf Nachfrage mitteilte. Das entspricht rund 56 000 Betroffenen. Vor einer Woche waren es noch mehr als 70.000 beziehungsweise 4,44 Prozent.

Update vom 8. April, 8.16 Uhr: Die Corona-Inzidenz in Bayern geht weiter zurück. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Freitag 1383,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Am Vortag hatte der Wert bei 1514,5 gelegen. Allerdings liegt der Freistaat weiterhin deutlich über der bundesweiten Inzidenz, die das RKI am Freitag mit 1181,2 angab.

Aktuelle Corona-Zahlen für Bayern

30.747 Neuinfektionen in 24 Stunden

64 neue Todesfälle innerhalb eines Tages

Fachleute gehen seit einiger Zeit allerdings davon aus, dass zahlreiche Fälle gar nicht mehr erfasst werden - weil die Gesundheitsämter überlastet sind und nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur eine per PCR-Test nachgewiesene Infektion zählt in der Statistik.

Wie ist die Lage in Bayerns Kliniken? Das UKR in Regensburg berichtet, dass der Druck auf die Allgemeinstationen seit Wochen hoch sei.* In Nürnberg spricht man von vielen Personalausfällen: „Es ist jeden Tag ein Spagat, diese Ausfälle zu kompensieren“, so eine Sprecherin gegenüber Merkur.de.

Update vom 7. April, 16 Uhr: Nach der gescheiterten Abstimmung im Bundestag zur Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht fordert Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek einen erneuten Anlauf. „Klar ist für mich: Es geht bei diesem Thema nicht um Parteipolitik, sondern um die Sache. Es gilt, eine allgemeine Impfpflicht auf den Weg zu bringen, die sinnvoll und rechtssicher ist“, sagte der CSU-Politiker am Donnerstag in München. Es müssten alle Weichen gestellt werden, um gut auf den Herbst vorbereitet zu sein.

„Ältere Ungeimpfte haben ein deutlich erhöhtes Risiko, schwer zu erkranken. Die Impflücke in dieser Altersgruppe ist nach wie vor zu hoch“, betonte er. „Gerade deshalb kann auch eine Impfpflicht zumindest für alle Menschen ab einem gewissen Alter sinnvoll sein.“

Holetschek hofft weiter auf Corona-Impfpflicht - Aiwanger dagegen

Das Scheitern des Antrags im Bundestag sei absehbar gewesen, sagte Holetschek. Weiter: „Der Kompromissvorschlag aus der Ampel-Koalition war mit viel zu heißer Nadel gestrickt - und das trotz monatelanger Diskussionen zu dem Thema. Der entscheidende Fehler liegt bei der Bundesregierung: Sie hat sich viel zu lange aus der Verantwortung gezogen und weggeduckt.“

Dagegen äußerte sich Wirtschaftsminister und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger zufrieden mit dem Ergebnis: „Das ist gut so“, sagte er. Jetzt müsse es darum gehen, „endlich vernünftige Lösungen noch vor dem nächsten Winter“ umzusetzen, etwa mehr Kapazitäten in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen inklusive Personal.

Corona-Inzidenz in Bayern sinkt deutlich - doch wie realistisch sind die Zahlen?

Erstmeldung vom 7. April, 10.22 Uhr: München - Die Sieben-Tage-Inzidenz* in Bayern ist gesunken. Das Robert-Koch-Institut gab den Wert am Donnerstag (7. April) mit 1514,5 an. Am Vortag hatte er bei 1628 gelegen, vor einer Woche bei 2042,1.

Corona in Bayern: Die aktuellen Zahlen

35.939 Neuinfektionen in 24 Stunden (Vor einer Woche: 53.600)

55 Tote innerhalb eines Tages (Gesamt jetzt: 22.813)

Corona-Zahlen in Bayern: Wohl nicht alle Fälle erfasst

Fachleute gehen seit Längerem allerdings von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik.

+++Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.+++

Corona-Regeln in Bayern - Diese Maßnahmen und Lockerungen gelten im Freitstaat

Seit Sonntag (3. April) gelten in Bayern Lockerungen der Corona-Regeln. Das hatte Ministerpräsident Markus Söder zuvor zähneknirschend verkündet.* So gilt seitdem keine Maskenpflicht mehr im Handel, auch Schüler dürfen auf die Maske verzichten.* Galten vor Sonntag noch Zugangsbeschränkungen - unter anderem für die Gastronomie - entfallen die 2G/3G-Regeln seit dem Wochenende ebenfalls.*

Welche Corona-Regeln gelten, welche Lockerungen in Kraft getreten sind*, lesen Sie in unserer Übersicht. (kam) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA