Strahlender Regenbogen: Fotos zeigen beeindruckendes Naturschauspiel in Bayern

Von: Katarina Amtmann

Ein Regenbogen im Landkreis Bamberg. © NEWS5 / Merzbach

In München regnete und blitzte es am Donnerstag, in einem anderen Teil Bayern sorgten Regen und Sonne für ein beeindruckendes Schauspiel.

Bamberg - Das Wetter hatte am Donnerstag, 30. März, so einiges zu bieten. In München war es vor allem nass und grau, am Abend schossen dazu helle Blitze durch den Nachthimmel. In Oberfranken zeigte sich dagegen ein anderes Phänomen.

Naturschauspiel in Bayern: Regenbogen in Oberfranken - So entsteht er

Im Landkreis Bamberg waren am Donnerstag beeindruckende Wolken und Regenbogen zu sehen. Ein Regenbogen entsteht laut wetteronline immer dann, wenn Sonne auf einen Regenvorhang scheint. Das Sonnenlicht werde dann an den Regentropfen gebrochen, in verschiedene Spektralfarben aufgeteilt, reflektiert und wieder gebrochen.

Ein beeindruckender Regenbogen in Oberfranken. © NEWS5 / Merzbach

Regenbogen als Symbol - Farben stehen für Toleranz

Für viele ist der Regenbogen ein Symbol der Hoffnung oder auf die Erfüllung von Wünschen. In Irland gibt es auch die Sage, dass am Ende eines Regenbogens ein Schatz verborgen ist. Auf Fahnen stehen die Regenbogenfarben für Toleranz und Akzeptanz. (kam)

