Tragischer Auffahrunfall - Fahrer rast gegen Baum - ein Toter, zwei Schwerverletzte

Auf der A3 Richtung Regensburg ist am Sonntag bei einem schweren Unfall ein Mann gestorben, seine Beifahrerin und eine weitere Frau verletzten sich schwer.

Erlangen - Am Sonntag ist es auf der A3 Richtung Regensburg zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Toten und zwei Schwerverletzten gekommen. Ein Mann (75) fuhr auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auf, kam dann rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Er verstarb noch am Unfallort. Seine Beifahrerin (72) wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Regensburg: Auffahrunfall auf A3 - Frau übersteigt Mittelleitplanke und wird von Auto erfasst

Eine Frau, die in einem am Unfall beteiligten Auto saß, stieg unvermittelt aus und überquerte die Fahrbahn - dann überstieg sie die Mittelleitplanke und wurde auf der Gegenfahrbahn von einem Fahrzeug erfasst. Schwer verletzt wurde sie mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Die Ursache für den schweren Unfall, der sich am Sonntag um kurz vor 11 Uhr an den Anschlussstellen Erlangen-Tennenlohe und Nürnberg-Nord ereignete, ist noch unklar.

Unfall auf der A3: Stundenlange Sperrung, Polizei lobt Rettungsgasse

Die A3 war in Fahrtrichtung Regensburg etwa vier Stunden lang gesperrt, in Fahrrichtung Würzburg etwa eine Stunde. Die Polizei Mittelfranken lobte der Agentur News5 zufolge die anderen Fahrer: Die Rettungsgasse sei diesmal „vorbildlich“ gewesen: „Die Einsatzkräfte kamen ohne Probleme von Erlangen her, durch den rund vier kilometerlangen Stau. Hier gibt es ein dickes Lob der Polizei.“

Vor Kurzem hat ein Lkw-Fahrer auf der A3 ein Stauende übersehen - er wurde schwer verletzt. Ein anderer, nicht weit zurückliegender, Unfall auf der A3 mit einem 21-jährigen BMW-Fahrer endete tödlich. Erst diesen Monat starb ein Sportwagenfahrer auf der A3 - die Unfallursache war ein geplatzter Reifen.

