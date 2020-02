Im heftigen Regen: Auto kracht frontal gegen Baum - Fahrer stirbt in den Trümmern

Im Landkreis Regensburg kam es am Montagabend zu einem tragischen Unfall. Ein Mann kam mit seinem Ford von der Straße ab und krachte frontal gegen einen Baum.

Obertraubling - Am Montagabend (3. Februar 2020) ist auf der B15 bei Obertraubling in der Oberpfalz ein Auto an einem Baum zerschellt. Gegen 23.45 Uhr ging in der Leitstelle Regensburg ein Notruf ein - ein Pkw liege im Straßengraben.

Wie ein Ersthelfer berichtete, befand sich eine Person im Wagen. Diese war nicht ansprechbar. Daraufhin wurden die Feuerwehren aus Niedertraubling, Köfering und Obertraubling zum Unfallort geschickt.

Regensburg: Autofahrer kracht gegen Baum - jede Hilfe kommt zu spät

Obwohl die Feuerwehren und der Rettungsdienst schnell an der Unglücksstelle eintrafen, kam jede Hilfe für den 64-jährigen Fahrer zu spät. Der Mann stammte aus dem südlichen Landkreis Regensburg.

Zur Unfallursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Es hieß lediglich, dass der Mann mit seinem Ford Galaxy von Köfering kommend in Richtung Obertraubling unterwegs war. Er sei dann in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt.

Unfall in Regensburg: Gutachter soll Ursache klären

Die Staatsanwaltschaft forderte einen Gutachter an, um den genauen Unfallhergang zu klären. Zur Zeit des Unglücks regnete es stark. Ob dies auch der Grund für den Unfall war, muss der Gutachter klären, wie die Polizei vor Ort mitteilte. Die Polizei Neutraubling hat außerdem einen Zeugenaufruf gestartet. Verkehrsteilnehmer, die am späten Abend auf der B15 unterwegs waren, sollen sich an die Polizei wenden. Dadurch wollen die Beamten herausfinden, zu welcher Uhrzeit der Unfall geschehen ist.

