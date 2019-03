Fliegerbombe gefunden - A3 wird für Sprengung gesperrt

Erst im Januar wurde eine Fliegerbombe in Regensburg gefunden. Jetzt muss der Sprengmeister erneut ausrücken - an die A3.

Regensburg - Schon wieder wurde in Regensburg eine Fliegerbombe gefunden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Sprengkörper am Dienstagvormittag gegen 9.40 Uhr an der A3 im Bereich der Anschlussstelle Burgweinting gefunden. Die Bombe wiegt demnach rund 10 Kilogramm und wurde im Rahmen von Bauarbeiten gefunden.

Ein Sprengmeister wurde zum Fundort gerufen. Zeitgleich begann die Polizeiinspektion Regensburg-Süd mit der Planung notwendiger Maßnahmen. Wie die Polizei weiter mitteilt, handelt es sich bei dem Fund um eine amerikanische Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg. Der Zünder ist nicht intakt, die Sprengkraft liegt laut Polizei bei einem Kilo.

Lesen Sie auch: Fliegerbombe in Regensburg gefunden - Deswegen wurde die Entschärfung abgebrochen

Fliegerbombe an A3 bei Regensburg gefunden: Sprengung noch heute

Ein Sicherheitsradius von 200 Metern wurde durch den Sprengmeister festgelegt, wodurch die A3 im Bereich der Anschlussstelle Burgweinting betroffen ist. Beide Richtungen sowie die Auffahrten müssen gesperrt werden. Die Sprengung ist noch für heute geplant. Die Sperrung der betroffenen Bereiche rund um die Autobahn wird ab 11.45 Uhr begonnen, so die Mitteilung.

mm/tz

