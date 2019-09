Chaos wegen Dom-Lichtshow - Polizei muss eingreifen und Menschen beruhigen

Chaos bei der letzten Licht-Show am Regensburger Dom (Symbolfoto).

Massen-Andrang zum Finale

von Martina Lippl

Ein Chaos hat es bei der Licht-Show am Dom in Regensburg am Samstagabend gegeben. Der Menschenandrang auf das Spektakel war viel zu groß. Menschen schubsten sich, es gab Gedränge und Stau.