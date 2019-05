Frau stirbt in Ankerzentrum - Bewohner attackieren Polizisten

Ein Großaufgebot von Polizisten (wie hier in Donauwörth) war auch beim Einsatz in Regensburg vor Ort.

Großeinsatz in Regensburg

Am Samstag ist in einem Ankerzentrum in Regensburg eine Frau tot aufgefunden worden. Es fand ein Großeinsatz der Polizei statt, Beamte wurden attackiert.