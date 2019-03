Rund 50 Meter mitgeschleift: Lastwagen erfasst Radlerin - Frau tödlich verletzt

Eine Radfahrerin ist in Regensburg von einem Lastwagen erfasst worden und dabei ums Leben gekommen.

Regensburg - Die 53-Jährige starb am Dienstagabend noch am Unfallort an ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der Lastwagen erfasste die Frau beim Rechtsabbiegen, als diese auf ihrem Rad die Straße überqueren wollte.

Die 53-Jährige wurde noch rund 50 Meter von dem Laster über die Straße mitgeschleift. Weshalb es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

dpa

