Ein Betreuer meldete sie als vermisst: Vermisstenfall Mia (16) gelöst 

Tagelang suchte die Polizei nach der 16-jährige Mia aus dem Raum Regensburg. Nun herrscht Gewissheit.

Update vom 6. November 2019: Die vermisste 16-Jährige konnte mittlerweile wohlbehalten aufgegriffen werden. Die Hintergründe ihres Verschwindens sind nicht bekannt.

Wer hat Mia (16) gesehen? Polizei bittet weiter um Hinweise

Regensburg - Seit Mittwoch (25. September) wird die 16-jährige Mia E. gesucht. Das Mädchen sollte, wie die Polizei mitteilte, an diesem Tag wie vereinbart in eine Mädchenwohngruppe in Thalmassing zurückkehren.

Am Abend meldete ein Betreuer das Verschwinden des Mädchens bei der Polizei. Die bisherigen Ermittlungen, die Überprüfung möglicher Anlaufadressen und eine Fahndung führten bisher nicht zur Auffindung des Mädchens.

Regensburg: Mia E. vermisst - wer hat die 16-Jährige gesehen?

Die Polizei bittet deshalb die Bevölkerung um Mithilfe. Mia Eichberg ist ungefähr 1,60 Meter groß und von normaler Statur. Zuletzt war sie dunkel gekleidet und trug eine Brille. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich die 16-Jährige vorzugsweise im Stadtgebiet Regensburg auf, besonders im Umfeld des Bahnhofs.

Es besteht auch die Möglichkeit, dass sie sich im Landkreis Regensburg oder im Raum Ingolstadt aufhält, wie die Polizei mitteilte. Wer Angaben zu dem Verbleib von Mia E. machen kann, soll sich unter der Nummer 09401/93020 bei der Polizei Neutraubling melden.

