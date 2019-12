Mann lässt Karton im Supermarkt stehen: Der Inhalt ist für viele ein Albtraum

In Regensburg hat ein Mann große Verwirrung gestiftet. Er kam in einen Supermarkt und hatte einen Karton mit vier Ratten dabei. Den Karton ließ er im Laden stehen und ging.

Regensburg - Zu einem kuriosen Zwischenfall kam es am vergangenen Montag in einem Regensburger Supermarkt. Ein Mann kam mit einem Karton in den Laden. Vier zahme Hausratten befanden sich in diesem.

Wie mittelbayerische.de berichtet, fanden die Angestellten des Lebensmittelladens an der Brandlberger Straße in Regensburg den zurückgelassenen Pappkarton, in dem die vier Hausratten waren. Wie die Polizei Regensburg Nord in einer Pressemitteilung schreibt, stellte ein unbekannter Mann die Schachtel am Montagmittag in dem Geschäft ab. Er holte sich aus einem Regal alkoholische Getränke und begab sich zur Kasse, wo er bezahlte.

Wie sich herausstellte, befanden sich in dem Behältnis insgesamt vier zahme Hausratten. Eines der Tiere konnte sich befreien und flüchtete aus dem Laden, während die drei anderen ins Tierheim gebracht wurden. Aus welchem Grund der unbekannte Mann seine Tiere in den Laden mitnahm und weshalb er sie dort zurückließ, konnte die Polizei bislang noch nicht klären.

