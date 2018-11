Unbekleidete Frau treibt in der Donau - Rettung nimmt unerwartete Wendung

Alarm bei Regensburg: In der Donau wurde scheinbar eine Frau gesichtet, die im Wasser trieb. Wasserwacht und Feuerwehr eilten dorthin.

Regensburg/Demling - Kuriose Wendung einer Rettungsaktion in Demling (Gemeinde Bach an der Donau) bei Regensburg. Am Dienstag wurde eine Person in Wassernot in der Donau gesichtet - Großalarm für die Wasserwachten und Feuerwehren in der Region, die sofort ausrückten.

Alarm auf der Donau bei Regensburg - Frau in Gefahr?

Aus der Donau wurde jedoch kein menschlicher Körper gezogen, sondern eine Sexpuppe! Der Einsatz konnte damit schon nach wenigen Minuten beendet werden, weil sich alles als Fehlalarm „entpuppte“. Wer die aufgeblasene Puppe ins Wasser warf, ist nicht bekannt.

Die Feuerwehr Markt Donaustauf veröffentlichte anschließend Fotos der unbekleideten Dame.

