Mann verliert Rucksack samt Drogen - und will ihn bei der Polizei abholen

Ein Mann (23) hat in Regensburg seinen Rucksack verloren. Er ging zur Polizei und fragte danach. Die Beamten hatten den Rucksack tatsächlich - samt Inhalt.

Ein Mann (23) fragte auf einer Polizeiwache nach seinem Rucksack.

Er hatte ihn zuvor verloren.

Die Beamten hatten den Rucksack gefunden - samt interessantem Inhalt.

Regensburg - Nicht schlecht staunten Beamte der Polizeiinspektion Regensburg Süd am Freitagnachmittag (15. November). Ein 23-Jähriger kam auf die Wache und fragte nach seinem verlorenen Rucksack. Dumm nur: Darin befanden sich Betäubungsmittel und die hatten die Polizisten bereits entdeckt.

Regensburg: Anwohnerin findet Rucksack - Polizei stellt Inhalt sicher

Eine Anwohnerin hatte am Morgen des gleiches Tages in der Xaver-Fuhr-Straße einen Rucksack in der Nähe ihres Carports gefunden. Als dieser am Mittag immer noch dort stand, rief die Frau die Polizei. Die Beamten entdeckten darin knapp 100 Gramm Marihuana und stellten den Rucksack mitsamt den Drogen sicher. Das teilte die Polizei mit.

Am Nachmittag erschien der „Verlierer“, wie die Polizei schreibt, auf der Wache und fragte nach, ob sein Rucksack vielleicht gefunden wurde. „Ein längeres Gespräch unter Einbindung der Staatsanwaltschaft war das den Polizeibeamten allemal wert“, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung weiter.

Regensburg: Mann will Drogen-Rucksack bei Polizei abholen - Anzeige

Der Mann war wegen ähnlicher Delikte bereits bekannt. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. „Der junge Rucksacklose“ muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

