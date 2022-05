Regensburg erwartet „heißen Tanz“ in Bremen

Mersad Selimbegovic, Trainer von SSV Jahn Regensburg, Spieler und Betreuer machen nach einem Spiel ein Teamfoto. © Robert Michael/dpa

Fußball-Zweitligist SSV Jahn Regensburg sehnt sich nach einer insgesamt enttäuschenden Rückrunde nach einem Erfolgserlebnis zum Saisonabschluss. „Ich sehe mich und die Spieler in der Pflicht, Gas zu geben. Ich will, dass die Jungs alles geben, was geht“, sagte Jahn-Trainer Mersad Selimbegovic vor dem Saisonfinale bei Werder Bremen am Sonntag (15.30 Uhr).

Regensburg - Den Norddeutschen reicht gegen Regensburg ein Punkt, um unabhängig von den Ergebnissen der Konkurrenz aufzusteigen. „Ich erwarte, dass sie uns sofort unter Druck setzen und schnell einen Führungstreffer erzielen wollen. Das wird ein heißer Tanz werden“, sagte Selimbegovic am Freitag.

Die Oberpfälzer haben den Klassenerhalt bereits fix. Bestenfalls ist noch Platz elf möglich. Nach fünf Siegen zum Saisonauftakt gewann der Jahn in der Rückrunde bislang nur zweimal und rutschte immer weiter Richtung Tabellenkeller. „Es wird eine kritische Analyse geben mit Blick auf die schlechten Ergebnisse“, versprach Selimbegovic. dpa