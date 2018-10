Fliegerbombe in Regensburg gefunden

In der Killermannstraße wurde eine Fliegerbombe gefunden. Das berichtet die „Mittelbayerische Zeitung“. Die Bombe soll am Mittwochnachmittag entschärft werden.

Regensburg - In der Killermannstraße in Regensburg wurde am Dienstagnachmittag eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe gefunden. Das berichtet die „Mittelbayerische Zeitung“.

Aktuell ist der Bereich von Einsatzkräften abgesperrt. Die Polizei vor Ort spricht aktuell von einem Evakuierungsradius von rund 500 Metern. Die Entschärfung soll am Mittwochnachmittag stattfinden. Das Sprengkommando aus Nürnberg ist vor Ort und hat den Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg begutachtet und das weitere Vorgehen bestimmt.

