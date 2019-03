Micaela Schäfer kommt zu U18-Schulparty - Eltern schlagen Alarm

Micaela Schäfer will zu einer U-18-Schulparty in Regensburg kommen. Schüler hatten sie eingeladen. Doch wegen einer pikanten Video-Ankündigung schlagen Eltern jetzt Alarm.

Regensburg - Bekannt ist Micaela Schäfer vor allem für eines: Sie tritt gern nackt auf. Vor allem ihre operativ vergrößerten Brüste zeigt die 35-Jährige nur zu gern. Doch genau das könnte bei einem Engagement jetzt zum Problem werden: Am 22. März will Schäfer im Regensburger Szeneclub „Helga“ auftreten - auf einer U-18-Schulparty. Das berichtet die Passauer Neue Presse.

Die Schüler haben Micaela Schäfer eingeladen, wie es heißt. Und das Erotik-Model, das unter anderem aus dem Dschungelcamp bekannt ist, sagte zu. Aber in welchem Outfit wird sie auftreten? Bereits auf einem Abiball in Österreich hatte sie blank gezogen und damit für Ärger gesorgt. Eine Wiederholung scheint nicht ausgeschlossen: In einem Video, das sie nun bei Facebook postete, ließ Schäfer die Schüler wissen, dass sie sich auf Regensburg freue, weil die Regensburger „richtig gut Party machen“ können.

Micaela Schäfer wegen Nacktheit unbeliebt bei Eltern von Regensburger Schülern

Dabei liegt die DJane auf einem Bett und verdeckt mit der Hand ihre Brustwarzen. Doch weil vornehmlich 16-Jährige auf der Party sein dürften, schlagen einige Eltern jetzt Alarm. Sie wollen kein Nackt-Model auf einer Schulparty ihrer Söhne und Töchter.

Die besorgten Eltern haben das Regensburger Jugendamt informiert. Und das nahm sich prompt der Sache an und leitete den Fall an die zuständige Kommission für Jugendmedienschutz weiter. Wird der Auftritt nun also verhindert?

Regensburg/Bayern: Jugendamt prüft, ob Schüler durch Micaela Schäfers Auftritt in ihrer Entwicklung gefährdet wären

„Der Auftritt der Künstlerin muss dahingehend ablaufen, dass die Altersgruppe der 16-Jährigen keiner Gefährdung im Sinne einer sogenannten sozialethischen Desorientierung ausgesetzt ist“, sagte eine Stadtsprecherin der Passauer Neuen Presse. Demnach sei es möglich, das Alter auf über 18 zu beschränken. Angesichts der Zielgruppe wäre der Sinn der Party damit jedoch ad absurdum geführt.

Der Sprecherin zufolge gehe es bei der Entscheidung nicht um subjektive oder geschmackliche Interpretationen, sondern nur um die Frage, ob die Altersgruppe durch die Teilnahme von Micaela Schäfer in ihrer Entwicklung beeinträchtigt würde, schreibt die Passauer Neue Presse weiter.

Dass sie auch anders kann, zeigte sie 2018 im „Sommerhaus der Stars“ 2018. Dort hielt sie sich recht bedeckt. Ähnlich war es bei ihrem Gastauftritt bei der RTL-Actionserie „Cobra 11“. Man darf also gespannt sein, ob, und wenn ja, in welchem Outfit, das Nackt-Model in Regensburg auftreten wird...





