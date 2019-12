Unfall bei Gleisarbeiten: Mann von Zug erfasst und getötet - Ursache noch unklar 

Zu einem tragischen Unglück kam es auf der Bahnstrecke zwischen Regensburg und Nürnberg. Ein Mann kam bei Gleisarbeiten ums Leben.

Ein tragisches Unglück ereignete sich in der Nacht zum Dienstag.

Auf der Bahnstrecke zwischen Regensburg und Nürnberg verunglückte ein Gleisarbeiter.

Die Hintergründe sind noch unklar.

Beratzhausen - Auf der Bahnstrecke zwischen Regensburg und Nürnberg ist ein Mann bei Gleisarbeiten ums Leben gekommen. Der Sicherungsposten sei gegen 0.50 Uhr am Dienstagmorgen in Höhe des Ortes Beratzhausen von einem herannahenden Zug, der für Wartungsarbeiten eingesetzt wird, erfasst worden, sagte ein Polizeisprecher.

Unfall bei Gleisarbeiten: Mann von Zug erfasst und getötet

Er erlitt dabei schwerste Kopfverletzungen. Weitere Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt. Auch das Alter des verunglückten Mannes nannte die Polizei vorerst nicht.

dpa