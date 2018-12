Betonmast auf Gleisen legt Bahnstrecke stundenlang lahm

Unbekannte haben am Sonntag bei Regensburg einen Betonmast aufs Gleis der Bahnstrecke Regenburg-Schwandorf gelegt und dadurch einen Unfall verursacht.

Regensburg - Die Lokomotive eines Regionalzuges prallte am Morgen gegen das Hindernis. Durch den Zusammenprall wurde der Fangschutz der Lokomotive so schwer beschädigt, dass sie außer Dienst genommen wurde. Verletzte gab es nach Angaben der Polizei nicht. „Wir ermitteln wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Ein Terroranschlag werde ausgeschlossen.

Die Strecke wurde für die Ermittlungen bis zum Mittag gesperrt. Der rund drei Meter hohe, vierkantige Betonmast brach durch den Aufprall in mehrere Teile auseinander.

Nach ersten Erkenntnissen könnten die Täter den Mast von einer Baustelle der Bahn gestohlen und anschließend auf den Schienen deponiert haben. Der Unfallort liegt etwas außerhalb von Regensburg. Die Gleise dort sind frei zugänglich. Laut Polizei hatten Unbekannte an dieser Stelle immer wieder Gegenstände auf die Schienen gelegt - zuletzt einen Einkaufswagen.

