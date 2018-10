Soll Freundin mit Messer getötet haben: Angeklagter kämpft vor Gericht mit den Tränen

Ein 32-jähriger Mann soll seine Freundin mit einem Messer getötet haben. Dafür steht er jetzt in Regensburg vor Gericht und kämpft dort mit den Tränen.

Regensburg - Ein 32-jähriger Mann aus Wiesbaden steht derzeit in Regensburg vor Gericht. Er soll im Januar seine 33-jährige Freundin getötet haben. Jetzt hat sein Prozess begonnen.

Zu der Tat sagte der Angeklagte allerdings bisher nichts vor Gericht. Der 32-Jährige ließ seinen Verteidiger ausrichten, dass er sich nicht äußern werde. Er machte aber einen betroffenen Eindruck und kämpfte während der Verhandlung zwischenzeitlich mit den Tränen.

Prozess wegen Totschlags in Regensburg: Angeklagter soll Freundin erstochen haben

Laut Anklage schlug er seiner damaligen Freundin, die gerade in der Badewanne lag, mehrmals ins Gesicht. Als sie aus dem Badezimmer flüchten wollte, soll er mit einem Küchenmesser mehrfach auf sie eingestochen haben. Dabei traf er die 33-Jährige auch ins Herz. Die Polizei nahm den Deutschen noch am Tatort fest. Das Urteil in seinem Prozess ist für den 12. Oktober vorgesehen.

Auch in München läuft derzeit ein Aufsehen erregender Prozess. Ein 34-jähriger ist angeklagt, weil er an mehreren Orten in München scheinbar wahllos Passanten mit einem Messer attackiert haben soll.

dpa/lby

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte