Mann bricht vor Autoscooter tot zusammen - Regensburger Kripo ermittelt mit Hochdruck

War es ein natürlicher Tod oder ein Verbrechen? Die Regensburger Kripo ermittelt nach einem Todesfall auf der Herbstdult.

Regensburg - Gegen 23 Uhr brach ein Dultbesucher auf dem Festgelände zusammen. Er sackte vor dem Autoscooter zu Boden. Zwar versuchten andere Passanten den 70-Jährigen noch wiederzubeleben, doch er verstarb kurz nach der Einlieferung in eine Klinik.

Mann auf Regensburger Herbstdult gestorben - Obduktion soll Antworten geben

Der Bereich vor dem Fahrgeschäft wurde von Polizisten zur Spurensicherung abgesperrt. Die Kripo ermittelt in alle Richtungen, teilte ein Sprecher des Regensburger Polizeipräsidiums am Freitagmorgen der dpa mit.

Die Todesumstände seien derzeit noch unklar. Zu ermitteln sei, ob dem Tod des Mannes ein Streit oder ein tätlicher Angriff vorausgegangen sei, so der Sprecher. Eine Obduktion soll weitere Erkenntnisse liefern. Derzeit kann die Kripo ein Verbrechen nicht ausschließen.

