Wohnung in Flammen - Wie Augenzeugen reagieren, macht eine mutige Ersthelferin fassungslos

Bei einem Wohnungsbrand in Regensburg ist ein 64-Jähriger schwer verletzt worden. Die Reaktion von Augenzeugen macht eine Ersthelferin fassungslos.

Regensburg - Das Feuer brach am Freitagabend in dem Appartement eines Wohnkomplexes aus, wie die Polizei mitteilte. Die 191 gemeldeten Bewohner des Gebäudes wurden aufgefordert, das Gebäude zu verlassen. Alle Bewohner konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen - 16 klagten allerdings über Atemreizungen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden den 64-Jährigen mit schwersten Verletzungen in seiner Wohnung, die in Flammen stand. Die meisten Bewohner konnten am Abend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

Am Rande des Brands hat jedoch das Verhalten von Augenzeugen für Fassungslosigkeit gesorgt. Dass Menschen in einer Gefahrensituation schnellstmöglich zum Telefon greifen, ist eigentlich wünschenswert. Wenn die Smartphones jedoch hauptsächlich dafür genutzt werden, um die Einsatzstelle zu filmen statt Hilfe zu rufen, dann läuft etwas gehörig schief. Ein trauriges Phänomen, das sich in Regensburg erneut abspielte: Während die Flammen loderten, lichteten nach Informationen von der Einsatzstelle einige Unbelehrbare den Brand mit ihrem Handy ab.

Ganz anders verhielt sich Anneliese Unguranu. "Ich habe zu meinen Kindern gesagt, komm, vielleicht können wir helfen! Meine Tochter ist dann in das Haus rein gegangen und hat bei den Bewohner geklopft, um sie auf den Brand aufmerksam zu machen." Obwohl die Feuerwehr durch beherztes Eingreifen ein Ausbreiten der Flammen verhindern konnte, mussten alle 191 Bewohner des Gebäudekomplexes evakuiert werden. "Wir hatten hier Passanten, die Alarm geschlagen haben und geholfen haben, die Anwohner zu evakuieren", lobte Polizeisprecher Dietmar Winterberg Unguranu nach dem Einsatz. Glücklicherweise kamen die meisten Bewohner des Hauses mit dem Schrecken davon - mit Ausnahme des Schwerverletzten und der 16 Personen, die Atemreizungen erlitten.

Am Ende endete der Einsatz in Regensburg also einigermaßen glimpflich. Vielleicht auch wegen des beherzten Eingreifens Unguranus. "Ich habe drei bis fünf Frauen gerettet, die haben sich jetzt schon bedankt bei mir", sagte die Augenzeugin. Für diejenigen, die anstatt zu helfen ihr Handy gezückt haben, zeigte Unguranu kein Verständnis. "Bei so etwas muss jeder sein Handy auf die Seite tun, da ist jede Sekunde wichtig", sagte Unguranu weiter. Immerhin: Die Gaffer, die das Einsatzgeschehen mit ihrem Smartphone am Freitagabend festhielten, behinderten laut Feuerwehr die Einsatzkräfte nicht.

mm/tz/n5/dpa