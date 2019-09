Nach Wohnungsbrand mit zwei Toten: Ermittler schließen Gewaltverbrechen nicht aus

Nach einem Wohnungsbrand wurden zwei Personen in Regensburg leblos aufgefunden. Die Ermittler schließen ein Gewaltverbrechen derzeit nicht aus.

Update vom 19. September: Nach dem Wohnungsbrand in Regensburg mit zwei Toten schließen die Ermittler ein Gewaltverbrechen nicht aus. Die Rechtsmedizin soll die Leichen untersuchen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Die Opfer, ein 41-jähriger Mann und eine 37-jährige Frau, kannten sich einem Sprecher zufolge. Weitere Details wollten die Ermittler zunächst nicht nennen. Nun sei erst die Obduktion abzuwarten.

Erstmeldung vom 18. September: Zwei Tote nach Wohnungsbrand

Regensburg - Nach einem Wohnungsbrand in Regensburg sind zwei Tote zu beklagen. Nachdem die Einsatzkräfte am Mittwoch in die verqualmte Wohnung in einem Mehrfamilienhaus vorgedrungen waren, fanden sie zwei leblose Personen.

Die Feuerwehr begann sofort mit der Reanimation - vergeblich. Bei den Toten handelt es sich um eine 37-jährige Frau sowie einen 41 Jahre alte Mann.

Regensburg: Zwei Tote nach Wohnungsbrand

„Ob der Brand im Zusammenhang mit dem Tod der beiden Personen steht, ist derzeit noch unklar“, hieß vonseiten der Ermittler. Die Kripo Regensburg hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.

