17-jähriger Flüchtling aus der Ukraine in Amberg vermisst: Polizei fahndet mit Foto

Öffentlichkeitsfahndung

Seit Samstag (18. Juni) wird in Amberg ein 17-Jähriger vermisst. Die Polizei fahndet mit einem Foto nach dem Jugendlichen und bittet um Mithilfe.

Amberg – Seit Samstag (18. Juni) fehlt von ihm jede Spur: Der 17-jährige Nikita Tereshenko wird in Amberg vermisst. Laut Polizei wohnt er in einer Wohngruppe in Amberg. Diese hatte er am Samstag gegen 9 Uhr mit seinen persönlichen Sachen verlassen. „Nikita kam Anfang Juni 2022 ohne Begleitung von Erziehungsberechtigten als Flüchtling nach Deutschland“, teilt die Polizei in der Öffentlichkeitsfahndung mit.

Vermisstenfall in Amberg: 17-jähriger Flüchtling seit mehreren Tagen vermisst

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen und Befragungen nach dem Jugendlichen blieben bisher bei der Suche nach dem Jungen erfolglos. Die Polizeiinspektion Amberg bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung. Der 17-Jährige wird wie folgt beschrieben:

Schlanke Figur

Circa 170 cm groß

Kurze braune Haare und braune Augen

„Wer hat Nikita Tereshenko gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort geben?“ Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Amberg unter der Telefonnummer (09621) 89 00, sowie jede weitere Dienststelle entgegen. Wer den aktuellen Aufenthaltsort kennt, soll bitte den Polizeinotruf 110 wählen.

