Gegen Baum geprallt: Retter holen 18-Jährigen aus völlig zerstörtem Auto – Jugendlicher stirbt vor Ort

Von: Katarina Amtmann

Ein 18-Jähriger starb am Sonntag, 18. Juni, bei einem schweren Unfall in der Oberpfalz. Er war gegen einen Baum geprallt und in seinem Auto eingeklemmt worden.

Berg - In Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz hat sich am Sonntagabend, 18. Juni, ein tödlicher Unfall ereignet. Ein 18-Jähriger war mit seinem Auto frontal gegen einen Baum geprallt.

Der junge Mann war am Abend aus noch unbekannter Ursache ins Schleudern geraten, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Bei dem Zusammenstoß mit dem Baum wurde der Jugendliche in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er musste von Einsatzkräfte befreit werden.

Wie Hannes Raithel, Einsatzleiter des Rettungsdienstes, gegenüber Vifogra erklärte, trafen die örtliche Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber zuerst ein. Die Einsatzkräfte fanden das zerstörte Fahrzeug im Graben. Sie kümmerten sich sofort um den eingeklemmten jungen Mann.

Der 18-Jährige starb jedoch noch an der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. (kam/dpa)

