Wo ist der 22-jährige Christian G.? Polizei sucht mit Hunden und Hubschraubern

Wer hat den 22-Jährigen aus Pettendorf gesehen? © Polizeipräsidium Oberpfalz

Er gilt seit Samstag (17. September) als vermisst. Die Polizei sucht mit Hubschraubern, Hunden und Booten - jedoch bisher erfolglos. Jetzt bittet sie die Öffentlichkeit um Hilfe.

Pettendorf - „Seit Samstag, 17. September 2022, 17.30 Uhr wird der 22-jährige Christian Goldhacker aus Pettendorf (Landkreis Regensburg) vermisst.“ Die Polizei habe bereits mehrere Tage intensiv nach dem Jungen Mann gesucht, bisher vergebens. „Auch Ermittlungen im Umfeld des Gesuchten brachten keine neuen Erkenntnisse über seinen Aufenthaltsort.“

Vermisster 22-Jähriger: Polizei fahndet mit Foto und Personenbeschreibung

Da die bisherigen suchen mit Polizeihubschraubern, Mantrailing-Hunden, Booten, Kräften der Feuerwehr und Polizei erfolglos blieben, fahndet die Polizeiinspektion Nittendorf jetzt auch mit einem Foto und einer Beschreibung nach dem jungen Mann. Die Personenbeschreibung der Polizei:

Er ist ca. 170 cm groß, schlank und hat dunkelbraune kurze Haare.

Er ist mit weißen Turnschuhen, einer weißen Jogginghose und einem dunkelgrauen Pullover bekleidet.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Herrn Goldhacker werden über die Polizeiinspektion Nittendorf unter Tel. 09404/9514-0, den Polizeinotruf 110 oder über jede andere Polizeidienststelle entgegengenommen.

Bereits seit Anfang August wird in Giebelstadt ein 70-Jähriger vermisst. Bisherige Suchen blieben erfolglos, eine erneute Absuche ist bereits geplant. Die Suche nach einem vermissten Bergsteiger geht am Donnerstag in den Alpen weiter. Mittlerweile werden auch Eurofighter eingesetzt.

