25-Jähriger geht zur Polizei und gesteht, einen Mann getötet zu haben – Hintergründe völlig unklar

Von: Felix Herz

Am Donnerstagmorgen erschien ein junger Mann in der Polizeiinspektion Bad Kötzting und gab an, einen Mann getötet zu haben. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa/Illustration

Früh am Donnerstagmorgen erschien ein 25-Jähriger in der Polizeiinspektion Bad Kötzting. Er gab an, einen Mann getötet zu haben.

Bad Kötzting – Ungewöhnlicher Morgen für die Beamten in der Polizeiinspektion Bad Kötzting, Landkreis Cham: Laut später herausgegebener Pressemitteilung war am Donnerstagmorgen, 23. Februar, gegen 6.30 Uhr ein 25-Jähriger erschienen. Er berichtete, einen Mann getötet zu haben.

25-Jähriger erscheint in Dienststelle und gibt an, einen Mann getötet zu haben

Der persönlich in der Polizeiinspektion Bad Kötzing erschienene 25-Jährige hatte angegeben, dass er in seiner Wohnung im Stadtgebiet einen Mann getötet habe. Sofort machten sich die Einsatzkräfte auf den Weg zu der angegebenen Adresse im Stadtgebiet. In der Wohnung fanden sie anschließend den leblosen Körper eines 50-Jährigen.

Die Beamten verständigten den Notarzt, der sich sofort auf den Weg zu der Wohnung machte. Vor Ort konnte dieser jedoch nur den Tod des Mannes feststellen.

Bisher keine Erkenntnisse: Kriminalpolizei ermittelt

Anschließend wurde der 25-jährige Tatverdächtige von den Einsatzkräften festgenommen. „Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg die Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts eines Tötungsdelikts aufgenommen“, heißt es vonseiten der Polizei. Zugleich kündigt die Polizei an, bei weiteren Erkenntnissen zu den Hintergründen der Tat nachzuberichten. (fhz)

