Kleintransporter kracht auf Sattelzug: Junger Beifahrer stirbt noch vor Ort

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Der Beifahrer des Kleintransporters kam ums Leben. © vifogra / Tiedemann

Auf der A6 in der Oberpfalz hat sich ein tödlicher Unfall ereignet. Ein junger Mann starb noch vor Ort, die Autobahn war lange gesperrt.

Nabburg - In der Oberpfalz hat sich am Montag, 24. Oktober, gegen 21.30 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Laut Vifogra fuhr ein tschechischer Kleintransporter auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug auf.

Nabburg/Oberpfalz: Kleintransporter kracht auf Sattelzug - Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Unfall ereignete sich demnach auf der Autobahn A6 zwischen den Anschlussstellen Schmidgaden und Nabburg West in Fahrtrichtung Waidhaus. Ein Sattelzug mit ungarischer Zulassung fuhr auf dem rechten Fahrstreifen, als der Mercedes-Kleintransporter aus noch unbekannten Gründen auf den Auflieger auffuhr.

Die beiden Insassen des Mercedes wurden im Führerhaus eingeklemmt. Der Fahrer (28) musste laut Vifogra genau wie sein Beifahrer (23) aus dem stark deformierten Fahrzeug befreit werden. Die Verletzungen der Beiden waren so schwer, dass die Autobahn beidseitig gesperrt wurde, um die Landung zweier Rettungshubschrauber zu ermöglichen.

(Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.)

Junger Beifahrer stirbt bei Unfall auf der A6 in der Oberpfalz

Der Fahrer wurde nach der Erstversorgung am Unfallort in eine Klinik geflogen. Der Beifahrer erlag laut übereinstimmenden Berichten von Vifogra und mittebayerische.de trotz Reanimation noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Fahrer des Sattelzugs (51) blieb bei dem Unfall unverletzt.

Aufgrund der ungeklärten Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Gutachter bestellt. Die Autobahn war in Richtung Tschechien bis in die frühen Morgenstunden gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich wohl auf rund 15.000 Euro. (kam)

Ein Autofahrer geriet in Hohenroth in Bayern in den Gegenverkehr. Der 49-Jährige kollidierte frontal mit einem Bus und wurde eingeklemmt.